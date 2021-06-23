Міноборони: Росія «вдалася до поширення цинічної дезінформації»

Міністерство оборони України заявляє, що Росія у випадку подій навколо есмінця Великої Британії HMS Defender «вдалася до поширення цинічної дезінформації через контрольовані ЗМІ».

«Суха мова офіційної дипломатії згладила ситуацію: за погрозу есмінцю Королівських ВМС видали так звані планові навчання російських військових. Схоже, росіяни таким актом хотіли сказати, що вони «господарюють» у Чорному морі, але виважена та сильна позиція британських моряків не дозволила реалізуватися їхнім планам», – йдеться в заяві, оприлюдненій МОУ ввечері 23 червня.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що, виходячи із сьогоднішнього перебігу подій, Україна має готуватися до різних сценаріїв.

«Як на мене, наразі найкраще сконцентруватися на пошуку варіантів відповіді, що це було: 1. Реакція РФ на щойно досягнуті домовленості українсько-британського морського партнерства (підписані на борту HMS Defender 21 червня 2021 в Одесі). 2. Спроба РФ зірвати навчання «Сі Бриз-2021», що розпочинаються 28 червня. 3. Відповідь РФ на реальну перспективу членства України в НАТО після недавнього саміту Альянсу. 4. Ідея повторити сценарій з розбійним абордажем українських катерів восени 2018-го року. 5. Інформаційно-психологічна операція швидше з прицілом на осінні вибори в РФ», – заявив міністр.

Раніше в Міноборони заявили, що спільно з союзниками формують офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.

23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender. На самому ж сайті Міноборони Росії інформації про ситуацію немає.

Британське міністерство оборони заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових. Лондон вказує, що не визнає російської анексії Криму, і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами.

Повідомлення про нібито постріли російських військових у бік британського корабля прокоментував також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши про «агресивну і провокативну політику Росії в Чорному і Азовському морях». Він назвав інцидент підтвердженням того, що Україні потрібна «якісно нова взаємодія» з членами НАТО в Чорному морі.

Тим часом, кореспондент ВВС Джонатан Біль перебував на борту HMS Defender. За його словами, два російських прикордонних кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс, заявляючи, що відкриють вогонь, якщо цього не станеться. «Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності», – повідомив у репортажі Джонатан Біль.

Есмінець королівських ВМС Великобританії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.