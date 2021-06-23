МЗС Росії викличе посла Британії через інцидент із британським есмінцем – Захарова

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що до МЗС викличують посла Великої Британії через ситуацію довкола британського військового корабля HMS Defender.

«Ми кваліфікуємо це як грубу британську провокацію, яка йде врозріз із міжнародним правом і російським законодавством. Також хочу повідомити, що в Міністерство закордонних справ нашої країни буде викликаний британський посол», – сказала Захарова 23 червня.

Раніше 23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender. На самому ж сайті Міноборони Росії інформації про ситуацію немає.

Водночас британське міністерство оборони заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових.

Повідомлення про нібито постріли російських військових у бік британського корабля прокоментував також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши про «агресивну і провокативну політику Росії в Чорному і Азовському морях». Він назвав інцидент підтвердженням того, що Україні потрібна «якісно нова взаємодія» з членами НАТО в Чорному морі.

Міністерство оборони України заявило, що спільно з союзниками формує офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.

«Збройний інцидент в територіальних водах України – серйозне порушення міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

Есмінець королівських ВМС Великобританії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.