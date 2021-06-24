У СБУ пояснили, чому Кіркорова додали до переліку людей, які загрожують нацбезпеці України

У Службі безпеки прокоментували рішення додати російського артиста Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Як повідомив Радіо Свобода речник відомства Артем Дехтяренко, підставами стали «неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ».

При цьому Кіркоров в’їжджав до Криму поза українськими пунктами пропуску на адміністративному кордоні з материковою Україною. За словами Дехтяренка, СБУ має докази, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність України і виправдовував російську агресію.

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«Зокрема, 18 березня 2021 року Філіп Кіркоров виступив на концерті «Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ», який відбувся за участі Володимира Путіна, тим самим підтримавши окупацію АР Крим. У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що «Крым – это мое любимое место в России», а також допустив ряд інших пропагандистських висловлювань, як неодноразово робив це раніше», – зацитував речник Служби безпеки.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що на звернення СБУ додало Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Раніше Філіпу Кіркорову заборонила в’їзд Литва, пояснивши це тим, що він регулярно виступає в окупованому Росією українському Криму, порушуючи цим правила в’їзду на міжнародно визнану територію України.