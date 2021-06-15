«Регулярно гастролює в Криму»: суд у Вільнюсі залишив чинною заборону на в’їзд до Литви Кіркорову

Вільнюський окружний адміністративний суд (ВОАС) відхилив скаргу російського артиста Філіпа Кіркорова, в якій він оскаржив заборону на в'їзд до Литви. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на суд.

«Розглянувши адміністративну справу, суд констатував, що Департамент міграції (ДМ) ухвалив рішення про заборону на в’їзд іноземця до Литовської Республіки з урахуванням наданої компетентною інституцією – Міністерством закордонних справ (МЗС) – інформації про те, що іноземець становить загрозу для безпеки держави», – цитує суд агентство «Интерфакс».

Відзначається, що суд дійшов висновку про наявність у департаменту міграції підстави визнати, що характер дій заявника дозволяє констатувати, що він становить загрозу для безпеки держави.

«Суд також зазначив, що аргумент скарги заявника, що застосована до нього захід є непропорційним і дискримінує, юридично не обґрунтований. Це рішення протягом 14 днів може бути оскаржене в Головному адміністративному суді Литви», – повідомили в суді.

Тут також вказали, що МЗС країни в листі департаменту міграції вказаор, що «Кіркоров постійно дає концерти на півострові Крим, тим самим свідомо заперечуючи територіальну цілісність і суверенітет України, а також побічно виправдовуючи агресивні дії Кремля».

«За ці дії він внесений в список небажаних в Україні осіб, яким заборонений в’їзд в цю країну. На думку міністерства, відвідування Ф. Кіркоровим Литви може становити загрозу для безпеки Литовської Республіки», – повідомили у суді.

Захист Кіркорова поки публічно не реагував на це рішення суду.