«Регулярно гастролює в Криму»: суд у Вільнюсі залишив чинною заборону на в’їзд до Литви Кіркорову

Вільнюський окружний адміністративний суд (ВОАС) відхилив скаргу російського артиста Філіпа Кіркорова, в якій він оскаржив заборону на в'їзд до Литви. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на суд.
«Розглянувши адміністративну справу, суд констатував, що Департамент міграції (ДМ) ухвалив рішення про заборону на в’їзд іноземця до Литовської Республіки з урахуванням наданої компетентною інституцією – Міністерством закордонних справ (МЗС) – інформації про те, що іноземець становить загрозу для безпеки держави», – цитує суд агентство «Интерфакс».
Відзначається, що суд дійшов висновку про наявність у департаменту міграції підстави визнати, що характер дій заявника дозволяє констатувати, що він становить загрозу для безпеки держави.
«Суд також зазначив, що аргумент скарги заявника, що застосована до нього захід є непропорційним і дискримінує, юридично не обґрунтований. Це рішення протягом 14 днів може бути оскаржене в Головному адміністративному суді Литви», – повідомили в суді.
Тут також вказали, що МЗС країни в листі департаменту міграції вказаор, що «Кіркоров постійно дає концерти на півострові Крим, тим самим свідомо заперечуючи територіальну цілісність і суверенітет України, а також побічно виправдовуючи агресивні дії Кремля».
«За ці дії він внесений в список небажаних в Україні осіб, яким заборонений в’їзд в цю країну. На думку міністерства, відвідування Ф. Кіркоровим Литви може становити загрозу для безпеки Литовської Республіки», – повідомили у суді.
Захист Кіркорова поки публічно не реагував на це рішення суду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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