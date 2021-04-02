У представництві президента за рік зібрали 36 фактів виступу російських артистів у Криму

Представництво президента України в Криму за 2020 рік зібрало 36 фактів концертів російських співаків та гуртів, театральних вистав і зйомок художніх фільмів із російськими артистами в Криму для внесення іноземців до відповідного Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, передають Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Представництво систематично проводить моніторинг заходів окупаційної адміністрації, спрямованих на легітимізацію спроби анексії тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відпрацьовує кожен такий випадок із відповідними центральними органами виконавчої влади», – йдеться в повідомленні.

19 березня 2021 року Прокуратура АР Крим та Севастополя почала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок, які виступали на урочистому відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують «незаконний в'їзд на окуповану територію і виїзд з неї». Заявником у цьому провадженні став представник Крайової ради українців Криму Сергій Мокренюк. Деякі зірки вже відреагували на повідомлення про розслідування.

Шевченківський районний суд Києва вирішив, що Служба безпеки України повинна розпочати кримінальне провадження щодо 60 російських артистів, які відвідували Крим після анексії.

У Головному управлінні СБУ в АР Крим, відповідаючи на запит Крим.Реалії про кількість кримінальних проваджень, відкритих щодо російських артистів за відвідування анексованого півострова з порушенням українського законодавства, згадали одне розслідування.