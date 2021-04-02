Politico: Байден уперше поговорить із Зеленським – на тлі накопичення російських військ на кордоні України

Президент США Джо Байден та його український колега Володимир Зеленський 2 квітня поговорять телефоном – уперше з моменту вступу Байдена на посаду, повідомляє американське видання Politico з посиланням на два джерела, обізнаних про майбутній дзвінок.

Розмова, яка тривалий час відкладалася, відбудеться на тлі повідомлень про накопичення російських військ на кордоні України, що насторожило чиновників США та України.

Раніше цього тижня вже відбулися розмови державного секретаря Ентоні Блінкена, начальника Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна з їхніми українськими колегами. В усіх цих розмовах ішлося про ескалацію збройного протистояння на Донбасі та концентрацію російських військ на українському кордоні.

Радіо Свобода намагається отримати коментар щодо можливої розмови Байдена і Зеленського в Офісі президента України.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі раніше цього тижня звинуватив Росію в порушенні перемир’я на сході України. Кірбі наголосив, що дестабілізуючі дії Росії підривають процес деескалації, розпочатий в минулому році. «Ми інформовані про звіт українських військових про пересування російських військ на кордонах України», – зазначив представник Пентагону.

CNN з посиланням на джерела у Пентагоні повідомляє про те, що американські військові стурбовані даними про переміщенням 4 тисяч російських військовослужбовців до Криму. Американські аналітики припускають, що вони можуть взяти участь у військових маневрах, які можуть служити як символічний жест Кремля на адресу нової американської адміністрації, свого роду попередження про готовність протистояти США.

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».