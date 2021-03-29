Від чого залежить підтримка України адміністрацією Байдена: огляд міжнародних видань

Обмеження політичного впливу олігархів, верховенство права і справедливі суди, реальна боротьба із корупцією. Такі нагальні завдання стоять перед президентом Зеленським, якщо він хоче заручитися підтримкою адміністрації президента США Джо Байдена. Про це пишуть міжнародні видання, зокрема The Washington Post.

Від того, наскільки президенту України Володимиру Зеленському вдасться звільнити політичну систему країн від домінування впливу ультрабагатих людей – олігархів, залежатимуть відносини України із США, під керівництвом адміністрації Байдена.

Про це пише Девід Стерн в статті для The Washington Post, опублікованій 29 березня під назвою «Україна хоче показати Байдену серйозність намірів закінчити «еру олігархів». Це не так легко».

Захід надав Зеленському нові інструменти у подоланні олігархічного впливу, переконаний Стерн.

До таких інструментів належать санкції проти Ігоря Коломойського.

Від зменшення впливу олігархів залежить і надання нового фінансування МВФ, яке б допомогло українській економіці і протидії пандемії коронавірусу.

В статті йдеться про посилення в Україні риторики щодо деолігархізації, введення санкцій проти каналів, які пов'язують із кумом президента Росії Віктором Медведчуком.

Суди і протидія корупції

Також західна преса багато пише цими днями про звільнення Зеленським суддів Конституційного суду, які обмежили дію антикорупційного законодавства.

«Минулого року Конституційний суд заморозив антикорупційну реформу в країні і скасував ключові положення антикорупційного законодавства, схвалені в Україні за наполегливими вимогами Заходу», – нагадують у статті АР.

«Відновлення всіх антикорупційних заходів є ключовою умовою для доступу до подальшого надання ерудиції в рамках програми на 5 мільярдів доларів, схваленої МВФ у червні», – пише Reuters.

Atlantic Council: «Байден та Україна: стратегія для нової адміністрації»

5 березня Atlantic Council опублікував статтю «Байден та Україна: стратегія для нової адміністрації».

Співавторами документу, зокрема, є два колишні посли США в Україні Білл Тейлор та Джон Ґербст, а також колишній заступник генерального секретаря НАТО і колишній посол США у Росії Александер Вершбоу.

Як пише у фейсбуці аналітик Ігор Айзенберг «цей документ, поряд із інтерв’ю, яке дав Голосу Америки в.о. заступника держсекретаря у справах Європи та Євразії Джордж Кент, містить чітке формулювання політики США щодо України, яке сформулював і сам Джо Байден у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції. А саме, що боротьба з російською агресією, підтримка суверенітету та територіальної цілісності України є життєво важливими для США і всього демократичного світу».

«Цей документ і інтерв’ю Кента, як і санкції проти Коломойського, Деркача та Дубинського, містять і абсолютно чіткі сигнали для України – чого США очікують від неї, що США вважають абсолютно важливим для того, щоб Україна була сильною, правовою, демократичною державою», – зазначає Айзенберг.

«Сполучені Штати рішуче підтримують Україну у її прагненнях дати відсіч Росії на її сході та перетворити країну так, щоб вона була країною з ринковою системою з захищеними правами власності та справедливими судами. Забезпечення миру та стабільності в Європі є ключовим інтересом США. Закінчення війни під проводом Росії в Україні та побачити Україну, яка вийшла за межі своєї олігархічної системи – це взаємозв’язані цілі. Україна повинна виграти на обох цих фронтах, щоб досягти успіху як сучасна, демократична європейська країна. Успіх України у боротьбі з агресією Кремля відповідає національним інтересам США як мінімум із трьох причин: війна Росії йде проти Заходу, а не лише проти України; майбутнє міжнародного порядку, заснованого на встановлених правилах залежить від відходу Росії з України; також США мають моральне зобов'язання підтримувати боротьбу України за незалежність та демократію у широкому сенсі», – йдеться у документі Atlantic Council.

Чого очікують США?

Проаналізувавши документ, опублікований аналітичним центром Atlantic Council, Ігор Айзенберг виділяє наступні кроки зміцнення України, названі авторами публікації:

Створення незалежної судової системи. Вища Рада Юстиції та Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів мають бути реформовані, судді які себе скомпрометували, мають бути звільнені, на їхнє місце мають бути призначені незалежні та чесні судді. Міжнародні експерти мають обов’язково брати участь у процесі відбору суддів, для того щоб гарантувати чесність цього процесу.

Мають бути притягнуті до відповідальності найбільш корумповані фігури, які підривають реформи в Україні.

Має бути реформований Офіс генерального прокурора України.

Має бути забезпечена незалежність НАБУ та відновлені його можливості. Має бути забезпечено призначення незалежного нового антикорупційного прокурора.

Має бути ліквідований економічний департамент СБУ, яке не повинно займатись економічною та організованою злочинністю, а має зосередитися на контррозвідці.

Державні службовці повинні призначатись прозоро та виключно на підставі їхньої компетентності, а не на підставі лояльності, як це робиться зараз.

Реформування системи охорони здоров’я. Медичні заклади та лікарі повинні отримувати гроші у повній відповідності з наданими ними послугами (так, як це передбачено концепцією реформи, яку проводила Уляна Супрун ), коли гроші слідують за пацієнтом. Практика, коли гроші отримують головні лікарі та їхні політичні покровителі є корупційною і є джерелом корупції.

), коли гроші слідують за пацієнтом. Практика, коли гроші отримують головні лікарі та їхні політичні покровителі є корупційною і є джерелом корупції. Має бути реформована уся фармацевтична галузь, при цьому слід керуватися рекомендаціями ВОЗ та UNICEF.

Має бути лібералізований та стати конкурентним енергетичний ринок.

Повинна бути забезпечена повна прозорість того, хто є власниками основних медіа в Україні, особливо телевізійних.

Має бути забезпечена повна незалежність Національного Банку України, а його керівник має бути настільки ж незалежним, як і його попередники.

Повинні бути ухвалені антимонопольні закони, які обмежать вплив олігархів на українську економіку та політичну систему.

19 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про санкції щодо 19 компаній, а також про персональні санкції стосовно 27 осіб.