Рожкова про справу держзради і «Приватбанку»: НБУ веде внутрішні розслідування щодо співпраці з Kroll

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що їй не надходили звинувачення від правоохоронних органів, про які стало відомо виданню KyivPost.

Утім, Рожкова знає, що в Національному банку триває внутрішнє розслідування щодо співпраці з агенством Кroll Inc. та юридичними радниками в рамках дослідження умов, за яких відбулась націоналізація «Приватбанку» у 2016 році. Метою цієї співпраці, наголошує перший заступник НБУ, «був і є захист інтересів держави».

«Нагадаю, саме Національний банк та агентство Kroll зіграли основну роль, щоб виявити у Приватбанку шахрайські схеми та винних у їх реалізації. Результати розслідування Kroll, яке вони зробили за замовленням НБУ у 2018 році, вражають: шахрайство в банку розпочалося десятки років тому, а з банку за цей час було виведено понад 5,5 млрд доларів», – написала Рожкова на фейсбуці.

Вона додала, що розслідування щодо співпраці з Кroll Inc. завдають потужного удару по репутації та іміджу України на міжнародній арені.

Рожкова зауважує, що роботу з Кroll Inc. та юридичними радниками «неодноразово намагалися зупинити ексвласники Приватбанку, використовуючи правоохоронні органи та судову систему».

«На фоні перших підозр в Україні та міжнародних санкцій щодо ексвласника Приватбанку, виглядає ніби «гарячі голови» грають, якщо не на стороні колишніх власників, то щонайменше підіграють їм», – додала вона.

Розслідування Kyiv Post з’явилось 18 березня. У ньому посилаються на ймовірні документи Офісу генерального прокурора, утім, без відповідних сканів.

За словами джерел Kyiv Post, ініціатором відновлення розслідування міг бути чинний голова НБУ Кирило Шевченко або хтось із посадовців Офісу президента. Розслідування здійснюють Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

НБУ, у відповідь на запит Радіо Свобода, повідомили, що сприяють розслідуванням правоохоронних органів про зловживання щодо «Приватбанку».

«Взаємодія Національного банку зі всіма правоохоронними органами відбувається у порядку, в межах і спосіб, передбачених чинним законодавством, та з дотриманням НБУ вимог щодо таємниці слідства та правового режиму розкриття банківської таємниці», – зазначили у пресслужбі

Регулятор також закликав журналістів утриматися від поширення інформації про незаконне виведення коштів із «Приватбанку» «до моменту отримання офіційних коментарів від правоохоронних органів».

Ігор Коломойський наразі не коментував розслідування Kyiv Post і потенційне обвинувачення Рожкової у державній зраді.

Радіо Свобода намагається отримати коментар відомств, які, ймовірно, ведуть розслідування – СБУ та ДБР.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 15 березня про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень ще трьом особам: колишнім голові правління, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.