НБУ прокоментував ймовірне розслідування щодо Рожкової через націоналізацію «Приватбанку»

Національний банк України прокоментував повідомлення про розслідування щодо першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ.

На запит Радіо Свобода пресслужба центробанку повідомила, що він «продовжує захищати законність рішень щодо націоналізації «Приватбанку» і твердо стоїть на позиції, що винні у зловживаннях особи мають бути притягнуті до відповідальності за доведення до банкрутства найбільшого банку в Україні».

Нацбанк стверджує, що сприяє розслідуванням правоохоронних органів про зловживання щодо «Приватбанку».

«Взаємодія Національного банку зі всіма правоохоронними органами відбувається у порядку, в межах і спосіб, передбачених чинним законодавством, та з дотриманням НБУ вимог щодо таємниці слідства та правового режиму розкриття банківської таємниці», – повідомляє пресслужба.

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Регулятор також закликав журналістів утриматися від поширення інформації про незаконне виведення коштів із «Приватбанку» «до моменту отримання офіційних коментарів від правоохоронних органів».

Таким чином пресслужба НБУ відповіла на запит щодо інформації видання Kyiv Post, за якою проти першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ ведеться розслідування.

Йдеться про звинувачення у розкраданні державних коштів та державній зраді – передачі закритої інформації компаніям Kroll Inc., AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells и Asters., коли ці працівники НБУ займалися питанням націоналізації «Приватбанку» у 2016 році.

Рожкова прокоментувала виданню, що вона не знає про будь-які звинувачення проти неї, які, ймовірно, готують правоохоронні відомства.