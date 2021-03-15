В ОГП і НАБУ повідомили про ще три підозри у справі «Приватбанку»

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень ще трьом особам: колишнім голові правління, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій «Приватбанку», повідомила пресслужба НАБУ.

«Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк» тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам. Для прикриття фактичної розтрати коштів «Приватбанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи і провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що згадана схема є другим епізодом «злочинної діяльності топменеджменту «Приватбанку», який викрили детективи НАБУ». Перший стосувався схеми з виведення майже 140 мільйонів гривень через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію, додали в бюро.

Загалом, за даними НАБУ, на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління «Приватбанку», два його заступники і два керівники департаментів. Ексочільник «Приватбанку» є підозрюваним в обох епізодах.

На майно підозрюваних осіб наклали тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків, додали в НАБУ, досудове розслідування триває.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка санкціонувала ще три підозри колишнім посадовим особам «Приватбанку», на своїй сторінці у фейсбуці написала, що «слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію».

«Участь інших осіб, причетних до цих та інших злочинів, у рамках розслідування кримінальних проваджень з орбіти «Приватбанку» уважно досліджується відповідними правоохоронними органами. Будуть висновки – будуть нові звинувачення», – додала вона.

Венедіктова також заявила, що «статус підозрюваного не дозволяє нікому вважати таку людину винною у вчиненні того чи іншого злочину». «Також хочу попросити всіх тих, хто уважно стежить за ходом розслідування важливих і резонансних кримінальних справ, не вдаватися у політичні спекуляції і маніпуляції. Ані прокурори, ані детективи не ставлять перед собою завдання притягнути до відповідальності якихось конкретних, заздалегідь кимось визначених фізичних осіб», – написала генпрокурорка.

Імен підозрюваних ані НАБУ, ані генеральна прокурорка не вказують.

22 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що колишній посадовець «Приватбанку» намагався залишити Україну: він нібито вилетів з Дніпра в напрямку австрійського Відня. Після втручання Державіаслужби літак сів в аеропорту «Бориспіль».

Колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.