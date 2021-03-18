НБУ посилив гривню проти долара на 2 копійки

Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 68 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, незначне посилення національної валюти відбувається і на міжбанківському ринку – станом на 13:45 котирування становлять 27 гривень 68–69,5 копійки за долар.

«Ключовим мотиватором для всіх учасників торгів буде необхідність розрахуватися з бюджетом до кінця цього тижня. Бізнесу за термінами розрахунків з податків вже тягнути особливо нікуди, а з урахуванням ще й того, що 20-те число припадає цього разу на вихідний, відкладати свої оплати бюджету вже ніхто на останні дні не буде. Тому з сьогоднішнього дня забезпечення податкових платежів стане основною турботою фінансових директорів і великих, і дрібних компаній. У цей період гривня в дефіциті, що позитивно впливає на валютний ринок», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад півроку – від вересня 2020-го.