В Нацбанку пропонують розглянути ідею спеціалізованого фінансового суду

Заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка висловився за створення спеціалізованого фінансового стулу, повідомляє пресслужба НБУ 12 березня. Про таку ідею він заявив на круглому столі, який відбувся напередодні.

За повідомленням, на думку Матузки, створення такого суду «дозволить банкам ефективніше врегульовувати питання непрацюючих кредитів та загалом позитивно вплине на інвестиційне середовище».

Як заявляє представник Нацбанку, понад 130 тисяч судових суперечок в Україні пов’язані з фінансовим сектором, що дорівнює чверті всіх судових процесів.

«З огляду на проблематику ми ініціювали питання щодо необхідності створення спеціалізованого фінансового суду. Ми вважаємо, що від створення спеціалізованого фінансового суду виграють всі: кредитори, позичальники, вкладники та інвестори. Адже такий суд може стати дієвим механізмом захисту їхніх прав», – заявив Матузка.

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Згідно з заявою НБУ, суди розглядають справи про заборгованості з позичальниками на загальну суму 144 мільярди гривень, із вкладниками – на 18 мільярдів, з інвесторами – на 81 мільйон гривень.

«На сьогодні банки активно говорять не лише про завантаженість судової гілки влади, але й інші проблеми: правозастосування чи ефективне виконання судових рішень для задоволення кредиторських вимог. Ми маємо напрацювати ефективний механізм для покращення роботи у цьому напрямку, і це може бути як спеціалізований фінансовий суд, так і окрема судова палата з розгляду фінансових спорів», – наголосив директор юридичного департаменту НБУ Владислав Бедненко.

За повідомленням пресслужби НБУ, центробанк продовжить діалог із учасниками ринку та органами державної влади щодо перспектив створення та діяльності такого суду.