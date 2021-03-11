Україна у співпраці з американською компанією реформує гідрометеорологічну систему – МВС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 11 березня підписала протокол про наміри з компанією BARON – Critical Weather Intelligence (США) щодо співпраці у сфері гідрометеорологічної діяльності.

У рамках співпраці планують повністю реформувати гідрометеорологічну систему України, яка не оновлювалася з 70-х років минулого століття, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, де відбулося підписання угоди.

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в Україні з’явиться 13 великих радарів, а також кілька тисяч спеціальних датчиків, які дозволять використовувати ранній, вірогідний і швидший прогнози небезпечних погодних і природних явищ для запобігання і завчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації й катастрофи.

«Наші спеціалісти будуть бачити забруднення повітря по всій країні, передбачати температуру хвойного підстилку в лісах, насиченість водою атмосфери, будуть бачити рівень насиченості річок. Наша система буде по якості, сподіваюсь, кращою, ніж у багатьох країнах Європи», – сказав міністр.

Очільник МВС додав, що впровадження цієї системи «дозволить суттєво зменшити збитки від погодних і природних явищ у різних галузях економіки (за оцінками Світового банку, середній економічний ефект може досягати до 130 мільйонів доларів на рік), а також буде використовуватися і у військових технологіях.

«Після схвалення проєкту як на рівні українського парламенту, так і в США, за 2-3 роки ця система буде розгорнута повністю», – сказав Аваков.

Менеджер компанії BARON із глобального розвитку бізнесу в Східній Європі та Центральній Азії Сергій Брайлян наголосив, що впровадження новітніх технологій дозволить Україні ввійти в мережу повітряної безпеки НАТО.

Компанія BARON – Critical Weather Intelligence понад тридцять років займається відстеженням штормів за допомогою метеорологічних радарів й інноваційних систем оповіщення.