В Україну входить потужний циклон, 12 березня падатиме сніг

В Україну із Західної Європи входить атмосферний фронт, який принесе до більшості українських областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході – переважно дощ та мокрий сніг. Про це 11 березня повідомляє синоптикиня Наталка Діденко і підтверджують прогнози, оприлюднені погодними сайтами.

Зокрема, американський сайт wunderground.com указує, що опади в західній частині України розпочнуться вночі 12 березня або й пізно ввечері 11 березня. Української столиці циклон дістанеться орієнтовно опівдні 12 березня, сніг у Києві триватиме практично всю другу половину дня в п’ятницю – за температури, близької до нуля.

На вихідні в Києві суттєво потеплішає, в суботу і неділю буде до +8 +9 градусів, уночі температура наближатиметься до нуля. Наступного тижня в столиці будуть опади, але вже переважно у вигляді дощу.