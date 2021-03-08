Найближчими днями в Україні похолодає, але опадів майже не буде – синоптики

Найближчої доби, 9 березня, в Україні пануватиме прохолодна і переважно суха погода. Як повідомля Укргідрометцентр, у вівторок майже по всій Україні без опадів, лише вночі в східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах, окрім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, у південних і східних областях місцями 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та місцями в південних областях 2-7° тепла.

У Києві завтра без опадів. Температура вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.

У середу, 10 березня, по всій Україні теж без опадів. На дорогах, окрім півдня, подекуди ожеледиця.Температура вночі 6-11°, вдень від 2° морозу до 3° тепла.