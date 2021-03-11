НБУ послабив гривню на 5 копійок щодо долара США

Національний банк України встановив на 12 березня курс 27 гривень 75 копійок за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, торги завершуються на рівні 27 гривень 76–77,5 копійки за долар, американська валюта дорожчала впродовж усієї сесії, з рівня близько 27 гривень 70 копійок.

«Відкладений попит учора в середині дня підтягнув котирування долара вгору на достатньо позитивному для гривні ринку. Якщо учасники торгів і сьогодні «злякаються» потенційного зростання курсу та вирішать купувати валюту — тиск на курс гривні різко зросте», – відзначали на початку сесії 11 березня експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.