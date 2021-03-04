Третій день на міжбанку дешевшає долар

На українському міжбанківському валютному ринку третій день поспіль посилюється гривня. За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування опустилися до позначок 27 гривень 72–73,5 копійки за долар – від рівня 27 гривень 82–83,5 копійки за одиницю американської валюти, досягнутого в першу годину торгів.

«На торгах по долару перед обідом пропозиція перевищує попит. Частина клієнтів-покупців намагається максимально притиснути котирування і не поспішає укладати угоди, активно торгуючись», – повідомляють про перебіг торгів фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України також продовжує посилювати гривню – довідкове значення становить 27 гривень 77 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 4 березня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар основна валютна пара перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.