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19 лютого 2021, Київ 13:56
Новини | Економіка

НБУ зберіг незмінним курс гривні щодо долара

Національний банк України опівдні 19 лютого встановив довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар

Національний банк України опівдні 19 лютого встановив довідкове значення курсу 27 гривень 85 копійок за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

На міжбанківському валютному ринку впродовж останньої години гривня посилюється – до 27,81–82,5 за долар, свідчать дані Finance.ua станом на 12:55.

«Сьогодні останній термін сплати значного числа податків як у малого бізнесу, так і у великих компаній. Клієнти поспішатимуть закрити свою заборгованість перед державою, щоб «не влітати» в штрафні санкції за несвоєчасну сплату коштів в бюджет. Гривня в дефіциті, і це змусить експортерів ще активніше продавати валютну виручку і одночасно обмежить можливості імпортерів з її купівлі. Зазвичай це спрацьовує на користь зміцнення позицій нацвалюти на міжбанку», – інформували експерти сайту «Мінфін» на початку торгів.

Наступного тижня на користь гривні гратиме лише традиційний аукціон із продажу ОВДП.

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