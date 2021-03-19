Шапран про ймовірне звинувачення Рожкової в держзраді: «Рада НБУ не може бути ініціатором розслідувань»

Член Ради НБУ Віталій Шапран прокоментував Радіо Свобода матеріал Kyiv Post, згідно з яким проти першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ ведеться розслідування.

Видання стверджує, що їм загрожує звинувачення у розкраданні державних коштів та державній зраді – передачі закритої інформації компаніям Kroll Inc., AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells и Asters., коли ці працівники НБУ займались питанням націоналізації «Приватбанку» у 2016 році. Журналісти посилаються при цьому на матеріали Офісу генерального прокурора, які опинилися в розпорядженні редакції.

За словами Шапрана, йому нічого не відомо про розслідування щодо Рожкової, адже слідчі органи не повідомляють Раду НБУ про свої дії до того, як вирішать оприлюднити результати розслідування.

«Я не працівник Нацбанку, я член Ради Нацбанку. У мене навіть трудової книжки тут немає. Можливо, всередині Нацбанку і обговорюють цю інформацію, але Рада Нацбанку до цього не має жодного відношення», – прокоментував Шапран.

За його словами, згідно з законом України «Про Національний банк», ініціатором серйозних кадрових рішень, як то звільнення, наприклад, є голова Національного банку. Наразі це Кирило Шевченко. Саме він подає інформацію про намір звільнити особу з причин, що здаються йому вагомими, до Ради Нацбанку, каже Шапран.

«І тільки після цього Рада розглядає це. Рада Нацбанку не може бути ані ініціатором якихось розслідувань, ані ініціатором звільнень. Тому якщо вони завершать розслідування – вони нас повідомлять про цей результат, якщо він буде негативним. Тоді будемо ухвалювати рішення. Поки ми навіть не знаємо що відбувається», – додав він.

Розслідування Kyiv Post з’явилось 18 березня. У нього посилаються на ймовірні документи Офісу генерального прокурора, утім, без відповідних сканів.

Рожкова прокоментувала виданню, що вона не знає про будь-які звинувачення проти неї, які, ймовірно, готують правоохоронні відомства. Проте в нападках на співпрацю НБУ з іноземними компаніями нема нічого нового, додала вона.

Журналіст Андрій Яніцький, який досліджував справу націоналізації «Приватбанку» та написав про це книгу «Приватна історія», прокоментував Kyiv Post, що ексвласник банку Ігор Коломойський був налаштований проти співпраці НБУ з компаніями, у передачі даних яким, ймовірно, звинувачують Рожкову. Яніцький додав, що зараз правоохоронні органи «вдарили по НБУ, щоб припинити півпрацю з цими компаніями, намагалися публічно дискредитувати це співробітництво, кажучи, що воно було дорогим, що ми не знаємо, куди йдуть гроші».

За словами джерел Kyiv Post, ініціатором відновлення розслідування міг бути нинішній голова НБУ Кирило Шевченко або хтось із посадовців Офісу президента, розслідування здійснюють Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Видання, посилаючись на отримані від джерел свідчення, також припускає, що ініціатором розслідування щодо Рожкової може бути чинний очільник НБУ Кирило Шевченко.

Ігор Коломойський наразі не коментував розслідування Kyiv Post і потенційне обвинувачення Рожкової у державній зраді.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Кирила Шевченка чи іншого представника керівництва НБУ, а також відомств, які, ймовірно, ведуть розслідування – СБУ та ДБР.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 15 березня про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень ще трьом особам: колишнім голові правління, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій.

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