НБУ оновив перелік системно важливих банків

Національний банк України оновив щорічний перелік системно важливих банків, «Кредобанк» не увійшов до списку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк здійснив щорічний перегляд переліку системно важливих банків. Кількість системно-важливих банків зменшилась на 1 установу – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк», – мовиться в повідомленні.

НБУ включив до оновленого переліку:

А-Банк;

Альфа-банк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

Приватбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Укрсиббанк;

Універсал банк.

В Нацбанку зазначили, що для системно важливих банків визначено підвищені вимоги, покликані забезпечити їх більш високу стійкість.

За даними НБУ, ці банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності, згідно з вимогами регулятора. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи.

«Системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20 відсотків (для банків, що не є системно важливими його встановлено на рівні 25 відсотків)», – додали в Нацбанку.

Також після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців, зауважує регулятор.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко озвучив найближчі регуляторні плани центробанку, вказавши, що у 2021 році усі банки пройдуть щорічну оцінку стійкості, а 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування.