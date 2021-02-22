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22 лютого 2021, Київ 12:19
Новини | Економіка

Голова НБУ розповів про найближчі регуляторні плани центробанку

Голова Національного банку України Кирило Шевченко озвучив найближчі регуляторні плани центробанку, повідомляє пресслужба регулятора.

«НБУ зберігає послідовну монетарну політику, продовжує працювати над вдосконаленням корпоративного управління в банках і зниженням частки непрацюючих кредитів в банківській системі. У наших планах продовжити гармонізацію банківського регулювання з європейським законодавством у сфері забезпечення достатнього рівня капіталу та ліквідності», – сказав Шевченко.

Голова НБУ, зокрема заявив, що серед найближчих регуляторних планів центробанку:

– З 1 квітня 2021 року – запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) на рівні 80% з поступовим його збільшенням на 10 в. п. що півроку та доведенням до 100%;

У першому півріччі 2021 року будуть визначені нові строки активації буфера консервації капіталу та буфера системної важливості;

– З 1 липня 2021 року будуть підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 150% проти поточних 100%;

– У 2021 році усі банки пройдуть щорічну оцінку стійкості. 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування;

– У 2021 році банки почнуть оцінювати достатність внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності (ICAAP/ILAAP) у тестовому режимі;

– З 1 січня 2022 року – запровадження мінімальних вимог до покриття капіталом операційного та ринкового ризиків, якому передуватиме тестовий період розрахунків.

Раніше в НБУ оцінили як «помірний» вплив коронакризи на українські банки за минулий рік.

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