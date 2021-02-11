В НБУ оцінили як «помірний» вплив коронакризи на українські банки у 2020 році

Коронакриза помірно вплинула на доходи українських банків, прибуток банківської системи у 2020 році склав 41 мільярд гривень, повідомляє пресслужба Національного банку України.

«У 2020 році банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн. Коронакриза погіршила фінансовий стан банків, проте менш відчутно, ніж очікувалося навесні 2020 року. Кількість збиткових банків не зросла. У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Голова НБУ Кирило Шевченко визнав, що в середньостроковій перспективі ризики зниження прибутковості банків зберігатимуться.

«Частково їх можна компенсувати, підвищуючи операційну ефективність. На прибуток також тиснутимуть відрахування до резервів. Отже, прибутковість банків дещо послабиться, але залишатиметься на достатньому рівні для збереження інтересу з боку інвесторів», – сказав він.

Регулятор вказує,що «формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату в 2020 році».

«Низка банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. У зв’язку з цим відповідні витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% до 20,8 млрд грн проти 10,9 млрд грн у 2019 році», – йдеться в повідомленні.

Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги негативно позначилися на процентних та комісійних доходах банків, особливо у другому кварталі, додали в НБУ.

«Проте після короткострокового падіння за результатами І півріччя на 1,5% р/р, у II півріччі чистий комісійний дохід відновився і загалом за рік зріс на 5,8% р/р здебільшого завдяки зростанню безготівкових операцій», – повідомили у Нацбанку.

Раніше керівництво НБУ також запевняло, що іінансовий сектор України проходить світову коронакризу «з суттєвим запасом міцності».