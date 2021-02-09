НБУ визначив 30 банків, які пройдуть цьогоріч оцінку стійкості

Національний банк України після перерви через пандемію COVID-19 відновить цьогоріч стрес-тестування або оцінку стійкості в 30-ти банках, на які припадає 90% активів банківської системи, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.
Банки, в яких будуть проводитись стрес-тести, відібрані за трьома критеріями, зокрема розмір активів, зважених на ризик, обсяг депозитів, залучених від домогосподарств і обсяг чистих кредитів, наданих домогосподарствам, вказує регулятор.
До переліку увійшли «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Альфа-Банк», «Райффайзен банк Аваль», «Сбербанк», «Укрсиббанк», «ОТП банк», «Креді Агріколь банк», «Прокредит банк», «Кредобанк», «Ідея Банк», «Правекс Банк», «ПУМБ», «Таскомбанк», «Універсал Банк», «Банк Кредит Дніпро», «Мегабанк», «А-банк», «МТБ Банк», «Індустріалбанк», «Банк інвестицій і заощаджень», «Акордбанк», банки «Південний», «Форвард», «Львів», «Альянс», «Глобус» і «Схід».
Повідомляється, що за результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного та основного капіталу.
«Подробиці макроекономічних сценаріїв і підходів до стрес-тестування в 2021 році будуть оприлюднені пізніше на сайті Національного банку», – йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, фокусом цьогорічної оцінки стійкості буде стан активів банків після проходження ними «гострої фази коронакризи». Особливу увагу буде прикуто до реструктуризованих кредитів та якості оцінки вартості нерухомого майна.
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