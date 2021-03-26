Євросоюз і США. Уперше за 11 років президент США взяв участь у нараді лідерів 27 країн ЄС: які заяви пролунали?

Відбулася онлайн зустріч очільників 27 країн – членів Європейського союзу. Взяти участь у ній запросили і президента США Джо Байдена. Що це означає для Європи і світу?

Уперше за останні 11 років керівники Євросоюзу запросили американського президента взяти участь у нараді лідерів 27 країн ЄС. Зустріч відбулася в режимі онлайн 25 березня.

ЄС і США проголосили про повернення партнерства для захисту спільних цінностей.

Джо Байдену не довелося для цього летіти у Європу, як це було у випадку Барака Обами, оскільки через пандемію коронавірусу більшість переговорів лідерів ЄС відбуваються дистанційно – через відеозв’язок.

Джо Байден «наголосив, що міцний Європейський Союз - це те, що відповідає інтересам США, вказавши на спільні демократичні цінності і на найбільше у світі торговельне й інвестиційне партнерство», – мовиться в оприлюдненому Білим домом викладі виступу президента Байдена перед лідерами країн ЄС.

Співпраця і спільні виклики з боку Китаю та Росії

Американський президент закликав Євросоюз до співпраці із США у вирішенні нагальних світових проблем.

Окремо Джо Байден зробив фокус на спільних викликах у зовнішній політиці «стосовно Китаю та Росії».

Америка повернулася. І ми раді, що ви повернулися

Європейські лідери, у свою чергу, говорили про те, що очікують на кардинально іншу політику Вашингтона щодо ЄС у порівнянні з роками президентства Дональда Трампа, який називав Євросоюз «супротивником».

«Після виборів ми про вас багато говорили. Тепер ми раді розмовляти безпосередньо з вами. Америка повернулася. І ми раді, що ви повернулися», - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, вітаючи американського гостя.

Європейський посадовець вказав, що США та ЄС постали перед зростаючою міжнародною загрозою авторитарних режимів, які «зловживають, або перекручують правила, використовують нові засоби (дезінформацію, кібер та гібридні загрози), щоб нападати на демократію всередині і назовні».

«Ці нові режими загрожують демократії, правам людини і порядку базованому на правилах, принаймні, настільки ж, як це робили режими часів Холодної війни», – сказав Шарль Мішель.

Вакцинація і торгівля

Урсула фон дер Ляєн, яка очолює виконавчий орган ЄС – Європейську комісію, закликала до співпраці у вакцинації, вказавши, що «ЄС та США є провідними виробниками вакцин» у світі.

Вашингтон і Брюссель ще раніше заявили, що прагнуть перезавантаження торговельних відносин, зокрема домовившись цього місяця призупинити мита запроваджені через давню суперечку щодо субсидій авіабудівним компаніям Боїнґ у США та Аеробус у Європі.

А що про «Північний Потік-2»?

У викладі виступу президента Байдена, який оприлюднив Білий дім, не згадано про одну з великих розбіжностей між США та Німеччиною – найбільшою країною ЄС – щодо трубопроводу «Північний Потік-2», який зараз на останніх стадіях будівництва, і спрямований на постачання російського газу у Європу в обхід України та Польщі.

Американський державний секретар Блінкен, який кілька днів тому зустрічався з європейськими лідерами у Брюсселі, повторював, що президент Байден, як і його попередник президент Трамп, вважає новий газопровід шкідливим, а також що законодавство США передбачає санкції щодо тих, хто допомагає добудовувати газогін.

Дивіться першу пресконференцію президента США Джо Байдена із перекладом і титрами українською мовою: