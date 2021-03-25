«Починаючи з України» – Блінкен та Боррель розповіли про план протидії Росії в країнах Східного партнерства ЄС

США та ЄС домовились про координацію дій, щоб протидіяти конфронтаційній поведінці Росії та заохотити її відмовитись від неї. Про це у ході спільного з державним секретарем США Ентоні Блінкеном виступу перед пресою заявив верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель. Зміст виступів посадовців оприлюднено на сайті Державного департаменту США.

«Щодо Росії, ми погодились координтувати наші зусилля спрямовані на те, щоб протидіяти конфронтаційній поведінці Росії та заохотити її відмовитись від цього шляху. Ми надалі готові взаємодіяти із Росією з питань, що становлять спільний інтерес. Ми будемо продовжувати працювати з країнами Східного партнерства ЄС. Ми віддані підтримці демократичних прагнень, суверенітету та територіальної цілісності цих країн, починаючи з України. ЄС та США є рушіями підтримки реформ, які необхідні для економічного процвітання регіону», – відзначив Боррель.

Зі свого боку державний секретар США Блінкен відзначив, що обговорив із Боррелем «спільне занепокоєння з приводу агресії Росії, особливо щодо її сусідів».

«Ми співпрацюємо з багатьох цих питань та багатьох інших, які стосуються нашої національної безпеки та порядку денного у царині закордонної політики»,​ – відзначив Блінкен.

Як повідомляє Російська служба «Голосу Америки» у четвер Блінкен, спілкуючись із лідерами ЄС у форматі відеоконференції, також наголосив на опозиції США до російського газопроповоду «Північний потік-2».