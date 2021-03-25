Клімкін розповів, чому досі не призначили посла США в Україні

Процес призначення посла США в України може тривати чотири-шість місяців. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Взагалі ніхто на сьогодні не затверджений в Держдепі, включаючи заступників Ентоні Блінкена…Також там формуються списки, так звані шортлисти також на послів. Там є цікаві кандидати. В результаті, Байден визначиться. Тобто, сам процес завжди триває чотири-шість місяців. Ми можемо казати: це задовго. Але, тим не менше, цей процес насправді достатньо чіткий. І це – американська традиція», – сказав Клімкін.

Він додав, що українській владі варто діяти, а не чекати на призначення.

«Ми людей, які нами будуть займатися, побачимо. Але не потрібно чекати і казати: о, ми з кимось поговоримо, хто Україною займається, і тоді чимось займемося, якимось діями. Реально цей маятник по нас потім вдарить», – зауважив ексміністр.

Президент США Джо Байден перебуває на посаді 65-й день, утім, досі не спілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленський. За цей час він провів телефонні переговори з десятками світових лідерів – від союзників до супротивників.

Байден 25 березня проводить свою першу пресконференцію на посаді глави держави.