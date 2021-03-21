Байден слідом за ЄС засудив рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції таким, що «глибоко розчаровує». Про це йдеться в заяві Білого дому від 21 березня.

Президент США вказав на збільшення випадків домашнього насильства по всьому світу, в тому числі і в Туреччині, яка була першою країною, що підписала конвенцію.

«Це гнітючий крок назад для міжнародного руху до припинення насильства проти жінок по всьому світу», – заявив Байден.

Читайте також: Тисячі людей протестували в Туреччині через рішення президента вийти з договору про захист жінок

Згідно з позицією президента, гендерно обумовлене насильство «зачіпає кожну країну в усіх куточках світу».

Раніше голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні підписав указ про скасування ратифікації Туреччиною Стамбульської конвенції.

Тисячі людей протестували в Туреччині через рішення президента.