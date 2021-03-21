Байден слідом за ЄС засудив рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції таким, що «глибоко розчаровує». Про це йдеться в заяві Білого дому від 21 березня.
Президент США вказав на збільшення випадків домашнього насильства по всьому світу, в тому числі і в Туреччині, яка була першою країною, що підписала конвенцію.
«Це гнітючий крок назад для міжнародного руху до припинення насильства проти жінок по всьому світу», – заявив Байден.
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Згідно з позицією президента, гендерно обумовлене насильство «зачіпає кожну країну в усіх куточках світу».
Раніше голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні підписав указ про скасування ратифікації Туреччиною Стамбульської конвенції.
Тисячі людей протестували в Туреччині через рішення президента.
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