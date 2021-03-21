ЄС закликав Туреччину повернутися до Стамбульської конвенції

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.

Урсула фон дер Ляєн також закликала всіх підписантів європейського договору «Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція) ратифікувати документ.

«Жінки заслуговують на сильну правову базу для їхнього захисту. Насильство проти жінок не можна толерувати», – написала президентка Єврокомісії у твіттері 21 березня.

Зі свого боку, Жозеп Боррель висловив жаль і нерозуміння з приводу рішення Анкари про вихід з угоди і закликав Туреччину скасувати його.

«Ми сподіваємося, що Туреччина найближчим часом знову приєднається до Європейського союзу в захисті прав жінок і дівчат, що є фундаментальним елементом прав людини, миру, безпеки та рівності в 21-му столітті», – наголосив голова європейської дипломатії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні підписав указ про скасування ратифікації Туреччиною Стамбульської конвенції.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчиновіч-Бурич назвала це рішення «руйнівним».

Тисячі людей протестували в Туреччині через рішення президента.

У Стамбульській конвенції мовиться, що чоловіки і жінки мають рівні права, вона зобов’язує державні органи вживати заходів для запобігання гендерного насильства щодо жінок, захисту жертв і судового переслідування винних.

За інформацією правозахисних груп, у Туреччині зростає насильство щодо жінок та кількість вбивств. Згідно з даними We Will Stop Femicide Platform, з початку року у країні вбито 77 жінок, минулого року – щонайменше 409.

Міністр Туреччини з питань сім’ї, праці і соціальної політики написав у твіттері, що права жінок, як і раніше, захищені турецькими законами, а судова система «досить динамічна і сильна», щоб ухвалювати нові постанови.

Деякі юристи стверджують, що договір все ще діє, стверджуючи, що президент не може вийти з нього без схвалення парламенту, який ратифікував його в 2012 році. Однак Ердоган отримав широкі повноваження після свого переобрання у 2018 році, поклавши початок переходу Туреччини від парламентської до президентської форми правління.

Туреччина була першою країною, яка підписала конвенцію Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству на засіданні комітету міністрів у Стамбулі в 2011 році. Закон набрав чинності в 2014 році, а конституція Туреччини передбачає, що міжнародні угоди мають силу закон.