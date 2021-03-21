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21 березня 2021, Київ 15:53
Новини | Міжнародні

Туреччина завдала ударів по курдських районах у Сирії

За повідомленням, це був перший рейд після операції, розпочатої Анкарою та її сирійськими союзниками проти курдів на півночі Сирії в жовтні 2019 року

Туреччина пізно ввечері 20 березня завдала авіаударів по курдських районах на півночі Сирії, повідомили сирійські спостерігачі за правами людини.

«Турецький винищувач завдав удару по військових позиціях Сирійських демократичних сил у селі Саїда в сільській місцевості Айн-Ісса ..., що спричинило гучні вибухи», – заявив 21 березня Сирійський центр моніторингу за правами людини.

За повідомленням, це був перший рейд після операції, розпочатої Анкарою та її сирійськими союзниками проти курдів на півночі Сирії в жовтні 2019 року.

Ця операція, призупинена після двох домовленостей, досягнутих Анкарою спочатку зі США, а потім із Росією, дозволила Туреччині взяти під контроль «зону безпеки» всередині Сирії довжиною близько 120 кілометрів і глибиною 32 кілометри.

Село Айн-Ісса залишилося під контролем курдських сил.

За повідомленням спостерігачів, у день авіаударів також сталися «жорстокі сутички» й «інтенсивний ракетний обстріл» на передовій у районі Айн-Ісса між курдськими силами й угрупованнями, які підтримує Туреччина. Моніторингова група заявила про жертви внаслідок цих сутичок.

Туреччина вважає курдські сили в Сирії «терористичним відгалуженням» забороненої Робітничої партії Курдистану.

Водночас ці сили були ключовим союзником США й інших країн у битві проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

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