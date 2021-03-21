Туреччина завдала ударів по курдських районах у Сирії

Туреччина пізно ввечері 20 березня завдала авіаударів по курдських районах на півночі Сирії, повідомили сирійські спостерігачі за правами людини.

«Турецький винищувач завдав удару по військових позиціях Сирійських демократичних сил у селі Саїда в сільській місцевості Айн-Ісса ..., що спричинило гучні вибухи», – заявив 21 березня Сирійський центр моніторингу за правами людини.

За повідомленням, це був перший рейд після операції, розпочатої Анкарою та її сирійськими союзниками проти курдів на півночі Сирії в жовтні 2019 року.

Ця операція, призупинена після двох домовленостей, досягнутих Анкарою спочатку зі США, а потім із Росією, дозволила Туреччині взяти під контроль «зону безпеки» всередині Сирії довжиною близько 120 кілометрів і глибиною 32 кілометри.

Село Айн-Ісса залишилося під контролем курдських сил.

За повідомленням спостерігачів, у день авіаударів також сталися «жорстокі сутички» й «інтенсивний ракетний обстріл» на передовій у районі Айн-Ісса між курдськими силами й угрупованнями, які підтримує Туреччина. Моніторингова група заявила про жертви внаслідок цих сутичок.

Туреччина вважає курдські сили в Сирії «терористичним відгалуженням» забороненої Робітничої партії Курдистану.

Водночас ці сили були ключовим союзником США й інших країн у битві проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії.