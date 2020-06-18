Туреччина заявляє, що завдала ударів по 500 об’єктах курдів на півночі Іраку

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що військові країни завдали удару по більш ніж 500 військових об’єктах курдів на півночі Іраку під час операції в регіоні проти угруповання «Робітнича партія Курдистану» (РПК).

«Операція під назвою «Кіготь тигра» розпочалася 16 червня у відповідь на активізацію нападів курдських бойовиків на бази турецької армії», – йдеться у заяві Міністерства оборони Туреччини 18 червня.

Згідно з повідомленням, 14 і 16 червня було здійснено два окремих повітряних удари на об’єкти «Робітничої партії Курдистану» в різних районах на півночі Іраку. Повідомляється, що турецькі літаки F-16, безпілотники і гаубиці вразили і знищили понад 500 цілей РПК за 36 годин.

«Операція «Кіготь тигра» проходить дуже добре», – прозвітували в турецькому Міноборони.

Курди 16 червня повідомили, що іранська артилерія завдала удару по позиціях курдських повстанців у північному Іраку неподалік прикордонного переходу Хаджі Омеран, що могло стати скоординованим з Туреччиною кроком.

За останні роки «Робітнича партія Курдистану» привернула на свій бік сотні іранських курдів.

РПК, яка визнана Туреччиною, Сполученими Штатами і Європейським союзом як терористична організація, веде майже чотирирічну війну проти Туреччини з вимогою більших прав для курдів, ця боротьба вже забрала близько 40 000 життів. РПК має збройні і політичні крила в Туреччині, Іраку, Ірані та Сирії, а також сотні тисяч прихильників курдської діаспори є у Європі.

Туреччина регулярно проводить військові операції проти РПК в південно-східній Анатолії і протягом багатьох років здійснила десятки транскордонних операцій проти РПК в Іраку, часто протягом літнього сезону бойових дій. Турецькі військові також провели три операції проти сирійських курдських сил на півночі Сирії.