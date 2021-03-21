У М’янмі медпрацівники протестували проти перевороту

Медичні працівники вийшли на акції протесту в центральній М’янмі 21 березня після чергового розгону протестувальників, які виступають проти військового перевороту в країні, що відбувся 1 лютого.

Сотні лікарів і медсестер, які одягли каски і розмахували плакатами із зображенням арештованої військовими лідерки країни Аун Сан Су Чжі, пройшли маршем через Мандалай, друге за величиною місто та культурну столицю М’янми.

У Мандалаї раніше силовики вдавалися до жорстоких дій проти протестувальників, тому, за даними місцевих ЗМІ, акцію провели на світанку, щоб уникнути сил безпеки.

Протест відбувся на наступний день після того, як місцева моніторингова група підтвердила загибель чотирьох демонстрантів через дії сил безпеки по всій країні.

За даними Асоціації допомоги політичним в’язням (AAPP), дві зі смертей були в комерційній столиці країни Янгоні.

Протестувальники також влаштували протест зі свічками у містечку Кале на півночі країни, закликаючи ООН до втручання, щоб зупинити насильство у М’янмі, де силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи вогнепальну зброю, сльозогінний газ і гумові кулі.

За кілька тижнів після перевороту, за даними AAPP, було підтверджено майже 250 смертей, хоча реальна кількість жертв може бути більшою.

Більше ніж 2300 людей заарештували, повідомила група.

Міжнародний осуд із боку США, Європейського союзу й ООН досі не допоміг зупинити кровопролиття.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС затвердять санкції проти 11 представників хунти на засіданні 22 березня.