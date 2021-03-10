Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву з засудженням перевороту в М’янмі

Рада Безпеки ООН 9 березня не змогла узгодити заяву, в якій би засудила військовий переворот у М’янмі. Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві, яку винесла на голосування Велика Британія, Рада закликає військових до стриманості, а також погрожує розглянути «подальші заходи». Дипломати заявили, що переговори з цього приводу продовжаться.

Поправки до запропонованого Британією проєкту заяви пропонують Росія, Китай, Індія та В’єтнам. Зокрема вони хочуть забрати згадку про переворот за загрозу подальших заходів.

Подібні заяви Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів, має приймати консенсусом.

У М’янмі щодня тривають протести, відколи 1 лютого військові скинули уряд і затримали лідерку країни Аун Сан Су Чжі. Переворот викликав міжнародну критику і тиск, включаючи санкції Заходу щодо лідерів хунти.