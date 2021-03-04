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04 березня 2021, Київ 19:13
Фотогалереї

М'янма: силовики вбили 38 протестувальників, включно з дітьми (фоторепортаж)

Щонайменше 38 людей убили силовики М’янми 3 березня, під час розгону протестів проти влади військових. Цю інформацію підтвердили в ООН.

Як зазначає Бі-Бі-Сі,​ 3 березня стало найкривавішим днем із початку акцій громадянської непокори хунті. Силовики, які підтримують владу, відкривали вогонь по великих групах демонстрантів у кількох містах країни, зокрема, в Янґоні, Мандалаї, М’їнджані. Щонайменше двоє убитих – підлітки.

Військовий переворот у М’янмі стався 1 лютого 2021 року. Згодом розпочалися масові протести, учасники яких вимагали звільнити заарештованих хунтою політиків та урядовців. Серед узятих під варту – Аун Сан Су Чжі, лідерка партії-переможниці листопадових парламентських виборів, «Національної ліги за демократію». Військові звинувачують цю партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і мають намір провести через рік нові вибори.

Жінка дивиться на дірку від кулі у вітрині продуктового магазину в Янґоні. 4 березня
1 Жінка дивиться на дірку від кулі у вітрині продуктового магазину в Янґоні. 4 березня
Протестувальники обороняються від силовиків під час протесту проти військового перевороту у М&#39;янмі. Янґон, 3 березня
2 Протестувальники обороняються від силовиків під час протесту проти військового перевороту у М'янмі. Янґон, 3 березня
Учасники протестів звели барикади із підручних засобів. На них наступає підрозділ силовиків.&nbsp;
3 Учасники протестів звели барикади із підручних засобів. На них наступає підрозділ силовиків. 
Протестувальники у М&#39;янмі захищають себе саморобними щитами та іншими підручними засобами, зокрема і ракетками для бадмінтону&nbsp;
4 Протестувальники у М'янмі захищають себе саморобними щитами та іншими підручними засобами, зокрема і ракетками для бадмінтону 
На фото від 3 березня підконтрольна хунті поліція переслідує протестувальників
5 На фото від 3 березня підконтрольна хунті поліція переслідує протестувальників
Солдати, які підтримали військовий переворот у М&rsquo;янмі.&nbsp; Янґон
6 Солдати, які підтримали військовий переворот у М’янмі.  Янґон
На фото ліворуч разом із іншими протестувальниками намагається ухилитися від пострілів 19-річна&nbsp;Кїял Сін. 3 березня дівчина була вбита пострілом у голову &nbsp;
7 На фото ліворуч разом із іншими протестувальниками намагається ухилитися від пострілів 19-річна Кїял Сін. 3 березня дівчина була вбита пострілом у голову

 
Солдати йдуть вулицями&nbsp;Янґона та через гучномовець закликають учасників протесту розійтися
8 Солдати йдуть вулицями Янґона та через гучномовець закликають учасників протесту розійтися
Солдат затримав одного з учасників протесту проти військового перевороту в М&#39;янмі. Мандалай
9 Солдат затримав одного з учасників протесту проти військового перевороту в М'янмі. Мандалай
Протестувальники прикриваються щитами від атаки силовиків у Янґоні, 3 березня
10 Протестувальники прикриваються щитами від атаки силовиків у Янґоні, 3 березня
Протестувальники обороняються від силовиків у Мандалаї, 3 березня
11 Протестувальники обороняються від силовиків у Мандалаї, 3 березня
Учасник протесту в саморобному захисному спорядженні біжить вулицями&nbsp;Янґону.&nbsp;Щоб змусити демонстрантів розійтися, поліція застосовує шумові гранати, сльозогінний газ, а також вогнепальну зброю
12 Учасник протесту в саморобному захисному спорядженні біжить вулицями Янґону. Щоб змусити демонстрантів розійтися, поліція застосовує шумові гранати, сльозогінний газ, а також вогнепальну зброю
На фото: силовики затримали чоловіка і жінку під час протесту в Янґоні
13 На фото: силовики затримали чоловіка і жінку під час протесту в Янґоні
Церемонія прощання із протестувальником&nbsp;Лвіном Лвін Оо в Давеї, який загинув під час протестів. Люди несуть труну на руках і салютують на знак шани піднятими догори трьома пальцями &ndash; жестом, що символізує опір військовому перевороту.
14 Церемонія прощання із протестувальником Лвіном Лвін Оо в Давеї, який загинув під час протестів. Люди несуть труну на руках і салютують на знак шани піднятими догори трьома пальцями – жестом, що символізує опір військовому перевороту.

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