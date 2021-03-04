Щонайменше 38 людей убили силовики М’янми 3 березня, під час розгону протестів проти влади військових. Цю інформацію підтвердили в ООН.

Як зазначає Бі-Бі-Сі,​ 3 березня стало найкривавішим днем із початку акцій громадянської непокори хунті. Силовики, які підтримують владу, відкривали вогонь по великих групах демонстрантів у кількох містах країни, зокрема, в Янґоні, Мандалаї, М’їнджані. Щонайменше двоє убитих – підлітки.



Військовий переворот у М’янмі стався 1 лютого 2021 року. Згодом розпочалися масові протести, учасники яких вимагали звільнити заарештованих хунтою політиків та урядовців. Серед узятих під варту – Аун Сан Су Чжі, лідерка партії-переможниці листопадових парламентських виборів, «Національної ліги за демократію». Військові звинувачують цю партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і мають намір провести через рік нові вибори.