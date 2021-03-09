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09 березня 2021, Київ 09:16
Новини | Міжнародні

М’янма: протестувальники порушують комендантську годину, військові закривають низку ЗМІ

За час протестів внаслідок жорстоких розгонів акцій загинули понад 50 протестувальників. За даними Управління ООН з прав людини, не менше 18 осіб було вбито 28 лютого і 38 – 3 березня.

Протестувальники вийшли на акції у найбільшому місті М’янми, Янгоні, незважаючи на запроваджену комендантську годину з 20:00. Учасники протесту таким чином висловлювали підтримку близько 200 студентам, які опинилися в оточенні сил безпеки в одному з районів міста.

Студента та інші мирні жителі раніше у понеділок вийшли на одну з численних щоденних акцій протесту, які тривають по всій країні після військового перевороту.

За час протестів внаслідок жорстоких розгонів акцій загинули понад 50 протестувальників. За даними Управління ООН з прав людини, не менше 18 осіб було вбито 28 лютого і 38 – 3 березня.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 8 березня сили безпеки застрелили двох людей на півночі М’янми.

Протести у М’янмі: понад 50 людей загинули, більш ніж 1700 затриманих (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести у М’янмі: понад 50 людей загинули, більш ніж 1700 затриманих (фоторепортаж)

Попри жорстокі репресії з боку хунти, через що понад 50 людей загинули і більш ніж 1700 були затримані, в тому числі й журналісти, тисячі протестувальників продовжують виходити на вулиці

Військові також обмежили освітлення протестів у медіа, анулювавши ліцензію п’яти місцевих ЗМІ. Закриті телеканали висвітлювали акції протесту, зокрема й транслюючи ї у прямому ефірі.

Один з телеканалів, DVB, пообіцяв продовжити мовлення на супутниковому телебаченні і в Інтернеті, незважаючи на заборону.

Після військового перевороту у М’янмі було затримано десятки журналістів.

У М’янмі щодня тривають протести, відколи 1 лютого військові скинули уряд і затримали лідерку країни Аун Сан Су Чжі. Переворот викликав міжнародну критику і тиск, включаючи санкції Заходу щодо лідерів хунти.

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