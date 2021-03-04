В ООН закликають до жорстких санкцій проти військової хунти М’янми

Спецдоповідач ООН з прав людини у М’янмі Томас Ендрюс заявив, що військова хунта у цій країні вдалася до вбивств і незаконних арештів протестувальників після незаконного перевороту минулого місяця. Представник ООН закликав міжнародну спільноту застосувати широкі каральні санкції.

Томас Ендрюс також закликав Раду безпеки ООН, яка обговорюватиме ситуацію в М’янмі 5 березня, запровадити глобальне ембарго на озброєння та цільові економічні санкції проти хунти, а також передати дані про злочини Міжнародного кримінального суду для притягнення до відповідальності.

Країни світу, на його думку, повинні ввести санкції проти основного нафтогазового підприємства, М’янми, яке зараз контролюється військовими та є найбільшим джерелом доходу.

Раніше 4 березня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що щонайменше 54 людини були вбиті та понад 1700 затримані після 1 лютого, коли стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот.

Щонайменше 38 людей були вбиті 3 березня. Від очевидців подій і з відеоматеріалів стало відомо, що сили безпеки використовували сльозогінний газ, гумові кулі та вдавалися до пострілів для розгону протестувальників у кількох містах.

Попри це, тисячі людей 4 березня вийшли на вулиці двох найбільших міст М’янми – Янгона та Мандалая, а також інших міст. Як повідомляється, поліція відкрила вогонь та застосувала сльозогінний газ, щоб розінати людей в Янгоні та місті Моніва.

Країну щодня потрясають протести через те, що військові скинули обраний уряд, затримали фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та інших членів її партії.

Заарештовано сотні людей, у тому числі журналістів.

Путч спричинив зростання міжнародної критики та тиску, включаючи санкції Заходу проти лідерів хунти.

Засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації ініціювала на 5 березня Великобританія.