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04 березня 2021, Київ 06:53
Новини | Міжнародні

У М’янмі 3 березня силовики вбили 38 протестувальників, включно з дітьми

Протест у Мандалаї, М’янма, 3 березня 2021 року

У М’янмі в середу, 3 березня, під час розгону протестів проти влади військових силовики вбили щонайменше 38 людей, підтвердили в ООН.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, 3 березня стало найкривавішим днем із початку акцій громадянської непокори хунті. Підлеглі армії сили відкривали вогонь по великих групах демонстрантів у кількох містах, зокрема, в Янгоні, Мандалаї, М’їнджані. Щонайменше двоє з числа убитих – підлітки.

М’янма: щонайменше 18 загиблих, протести тривають – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

М’янма: щонайменше 18 загиблих, протести тривають – фоторепортаж

У понеділок на вулиці найбільшого міста М’янми повернулися натовпи, рішучі продовжувати протести проти захоплення влади військовими

Військовий переворот у М’янмі стався 1 лютого. Згодом розпочалися масові протести, учасники яких вимагали звільнити заарештованих урядовців. Серед узятих під варту – Аун Сан Су Чжі, лідерка партії-переможниці листопадових парламентських виборів, «Національної ліги за демократію». Військові звинувачують цю партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і мають намір провести через рік нові вибори.

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