М’янма: щонайменше 18 загиблих, протести тривають – фоторепортаж

Число загиблих внаслідок розгону поліцією акції протесту проти перевороту в М’янмі 28 лютого зросло до щонайменше 18. Ще декілька людей були поранені. Загалом у кількох містах 28 лютого поліція застосувала шумові гранати, сльозогінний газ, а також вогнепальну зброю, щоб змусити демонстрантів розійтися.

У понеділок на вулиці найбільшого міста М’янми повернулися натовпи, рішучі продовжувати протести проти захоплення влади військовими.

Протести в країні тривають від 1 лютого, коли військові захопили владу і заарештували фактичну лідерку Аун Сан Су Чжі й інших представників уряду.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми чи пригрозили вдатися до такого кроку.