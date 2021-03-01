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01 березня 2021, Київ 19:14
Фотогалереї

М’янма: щонайменше 18 загиблих, протести тривають – фоторепортаж

Число загиблих внаслідок розгону поліцією акції протесту проти перевороту в М’янмі 28 лютого зросло до щонайменше 18. Ще декілька людей були поранені. Загалом у кількох містах 28 лютого поліція застосувала шумові гранати, сльозогінний газ, а також вогнепальну зброю, щоб змусити демонстрантів розійтися.

У понеділок на вулиці найбільшого міста М’янми повернулися натовпи, рішучі продовжувати протести проти захоплення влади військовими.

Протести в країні тривають від 1 лютого, коли військові захопили владу і заарештували фактичну лідерку Аун Сан Су Чжі й інших представників уряду.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми чи пригрозили вдатися до такого кроку.

Протестувальники обороняються від силовиків під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М&rsquo;янма, 28 лютого 2021 року
1 Протестувальники обороняються від силовиків під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М’янма, 28 лютого 2021 року
Поліція заарештувала чоловіка в Таунджі, місто в штаті Шан, 28 лютого 2021 року. Сили безпеки продовжують придушувати демонстрації протестувальників проти військового перевороту
2 Поліція заарештувала чоловіка в Таунджі, місто в штаті Шан, 28 лютого 2021 року. Сили безпеки продовжують придушувати демонстрації протестувальників проти військового перевороту
Поліцейський стріляє гумовою кулею в бік протестувальників під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М&rsquo;янма, 28 лютого 2021 року
3 Поліцейський стріляє гумовою кулею в бік протестувальників під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М’янма, 28 лютого 2021 року
Демонстранти стоять за барикадою із контейнерів для сміття, обороняючись від силовиків під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М&rsquo;янма, 28 лютого 2021 року
4 Демонстранти стоять за барикадою із контейнерів для сміття, обороняючись від силовиків під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М’янма, 28 лютого 2021 року
На цьому кадрі з відео, отриманого через соціальні мережі, медики намагаються надати допомогу постраждалому від вогнепальних поранень у місті Тавой, М&rsquo;янма, 28 лютого 2021 року
5 На цьому кадрі з відео, отриманого через соціальні мережі, медики намагаються надати допомогу постраждалому від вогнепальних поранень у місті Тавой, М’янма, 28 лютого 2021 року
Солдати М&rsquo;янми просуваються вулицею з поліцейськими щитами під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, 28 лютого 2021 року
6 Солдати М’янми просуваються вулицею з поліцейськими щитами під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, 28 лютого 2021 року
Протестувальник розпилює вогнегасник під час зіткнення демонстрантів із силовиками в Янґоні, М&rsquo;янма, 28 лютого 2021 року &nbsp;
7 Протестувальник розпилює вогнегасник під час зіткнення демонстрантів із силовиками в Янґоні, М’янма, 28 лютого 2021 року

 
На стоп-кадрі, отриманому з відео в соціальній мережі, поліцейський стріляє з вогнепальної зброї в бік протестувальників в місті Тавой, М&rsquo;янма, 28 лютого 2021 року
8 На стоп-кадрі, отриманому з відео в соціальній мережі, поліцейський стріляє з вогнепальної зброї в бік протестувальників в місті Тавой, М’янма, 28 лютого 2021 року
Протестувальники захищаються від сльозогінного газу, за допомогою якого сили безпеки придушують демонстрації проти військового перевороту в Янґоні, 28 лютого 2021 року
9 Протестувальники захищаються від сльозогінного газу, за допомогою якого сили безпеки придушують демонстрації проти військового перевороту в Янґоні, 28 лютого 2021 року
Протестувальник, поранений з вогнепальної зброї, доставлений в тимчасовий медичний центр в Мандалаї, 28 лютого 2021 року
10 Протестувальник, поранений з вогнепальної зброї, доставлений в тимчасовий медичний центр в Мандалаї, 28 лютого 2021 року
Протестувальники беруть участь у поминальній молитві за тих, хто загинув під час демонстрацій проти військового перевороту в Янґоні, 28 лютого 2021 року
11 Протестувальники беруть участь у поминальній молитві за тих, хто загинув під час демонстрацій проти військового перевороту в Янґоні, 28 лютого 2021 року
Квіти біля портрету вчительки Тін Нве Йі під час меморіальної церемонії в Янґоні 1 березня 2021 року. Її було вбито під час демонстрації проти військового перевороту
12 Квіти біля портрету вчительки Тін Нве Йі під час меморіальної церемонії в Янґоні 1 березня 2021 року. Її було вбито під час демонстрації проти військового перевороту
Під час демонстрації проти військового перевороту в Янґоні, 1 березня 2021 року
13 Під час демонстрації проти військового перевороту в Янґоні, 1 березня 2021 року
Протестувальники проти перевороту втікають від сльозогінного газу, запущеного силами безпеки в Янґоні, М&rsquo;янма, 1 березня 2021 року
14 Протестувальники проти перевороту втікають від сльозогінного газу, запущеного силами безпеки в Янґоні, М’янма, 1 березня 2021 року
Демонстранти ховаються за барикадою та деякими транспортними засобами, очікуючи наступу силовиків стоять під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М&rsquo;янма, 1 березня 2021 року
15 Демонстранти ховаються за барикадою та деякими транспортними засобами, очікуючи наступу силовиків стоять під час протесту проти військового перевороту в Янґоні, М’янма, 1 березня 2021 року
Протестувальники прикриваються саморобними щитами під час застосування сльозогінного газу&nbsp;в Янґоні, 1 березня 2021 року
16 Протестувальники прикриваються саморобними щитами під час застосування сльозогінного газу в Янґоні, 1 березня 2021 року
Чоловік покладає квіти до імпровізованого меморіалу 23-річному демонстрантові, вбитому під час придушення протестів проти перевороту в Янґоні, М&rsquo;янма, 1 березня 2021 року
17 Чоловік покладає квіти до імпровізованого меморіалу 23-річному демонстрантові, вбитому під час придушення протестів проти перевороту в Янґоні, М’янма, 1 березня 2021 року

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