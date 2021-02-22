США та ЄС готові запровадити більше санкцій проти хунти у М’янмі

Посадовці США та Європейського союзу заявляють про готовність запровадити більше санкцій проти хунти у М’янмі на тлі розгону великих продемократичних протестів.

Речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що США можуть запровадити додаткові заходи проти лідерів військового перевороту. Він нагадав, що Вашингтон запровадив санкції на кількох осіб та організацій, пов’язаних з переворотом та що «можуть бути додаткові важелі політики, які ми можемо використати, коли справа доходить до нашої мети – підтримки народу М’янми».

Міністри закордонних справ країн ЄС, які відбулися 22 лютого в Брюсселі, опублікували заяву, що «готові прийняти обмежувальні заходи».

Пізніше керівник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель цитував заяву, що блок погодився на санкції внаслідок перевороту, але він не уточнив.

За повідомленнями, держави ЄС розглядали санкції, спрямовані на військовий бізнес, але, як повідомляється, виступали проти скасування преференційного статусу М’янми в торгівлі.

Масштабні вуличні протести відбуваються відтоді, як 1 лютого військові здійснили переворот і затримали цивільного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі.

США, Канада і Велика Британія запровадили санкції проти генералів, що керують М’янмою.

22 лютого десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій М’янмі, попри погрозу військових, які захопили владу в країні, про готовність застосувати летальну зброю проти демонстрантів.