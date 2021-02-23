Переворот у М’янмі: США запровадили санкції проти ще двох генералів

США 22 лютого оголосили про санкції проти ще двох генералів із М’янми, причетних до військового перевороту в цій країні, і попередили про подальші дії проти всіх відповідальних за насильство над протестувальниками.

Згідно з запровадженими заходами, генерал Маунг Маунг К’яу і генерал-лейтенант Мое М’їнт Тун не зможуть в’їжджати до США, їхня власність на території Сполучених Штатів буде заморожена, повідомило Міністерство фінансів США.

«Ми не вагатимемося із запровадженням подальших заходів проти тих, хто чинить насильство і пригнічує волю народу. Ми будемо непохитними в підтримці народу М’янми», – сказав державний секретар Ентоні Блінкен в окремій заяві.

США вже запровадили санкції проти 10 чинних або колишніх найвищих діячів владної Державної адміністративної ради, включаючи старшого генерала Мін Аунг Хлаїнга, нового очільника країни, та трьох юридичних осіб.

Блінкен також закликав військових і поліцію «припинити всі напади на мирних протестувальників, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих, припинити напади на журналістів й активістів і їх залякування та відновити демократично обраний уряд».

Ця заява з’явилася через кілька годин після того, як Європейський союз оголосив, що розглядає санкції, які можуть охопити компанії, що належать військовим М’янми.

Голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив про погодження санкцій, але не навів подробиць.

«Ми не готові стояти і дивитися», – заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 22 лютого виступив проти «брутальної сили», яку використовують ті, хто стоїть за переворотом у М’янмі, і закликав військових негайно зупинити репресії і звільнити ув’язнених.

Тим часом, десятки тисяч людей 22 лютого знову вийшли на вулиці по всій М’янмі, попри погрозу військових, які захопили владу в країні, про готовність застосувати летальну зброю проти демонстрантів.

Підприємства по всій країні зачинилися після закликів до загального страйку.

Нові протести планують і на 23 лютого.

Масштабні вуличні протести відбуваються відтоді, як 1 лютого військові здійснили переворот і затримали цивільного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі.

США, Канада і Велика Британія раніше запровадили санкції проти генералів, що керують М’янмою.