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14 березня 2021, Київ 21:10
Новини | Міжнародні

М’янма: за день протестів загинули щонайменше 18 людей загинули

Янгон, М’янма, 10 березня 2021 року

Щонайменше 18 людей загинули у М’янмі 14 березня під час силового розгону протестів проти військового перевороту, повідомили місцеві медіа.

За даними ЗМІ, 14 протестувальників були вбиті на околицях столиці Янгона, ще троє – в інших частинах країни.

Державне телебачення заявило, що у день протестів загинув поліцейський.

Напередодні чотири протестувальники загинули в другому за розміром місті країни – Мандалаї, двоє – у місті П’ї, ще один – у Тванте.

Протести проти військового перевороту в М'янмі (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести проти військового перевороту в М'янмі (фотогалерея)

Протести в М’янмі є найбільшими в країні за 10 років. 1 лютого стало відомо, що військові здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни та президента

Військовий переворот у М’янмі стався 1 лютого. Згодом розпочалися масові протести, учасники яких вимагали звільнити заарештованих урядовців. Серед узятих під варту – Аун Сан Су Чжі, лідерка партії-переможниці листопадових парламентських виборів, «Національної ліги за демократію». Військові звинувачують цю партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і заявляють про намір провести через рік нові вибори.

Країни Заходу засуджують військовий переворот у М’янмі.

Минулого тижня Організація Об’єднаних Націй повідомила про щонайменше 70 людей, який убили силовики під час протестів.

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