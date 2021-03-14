М’янма: за день протестів загинули щонайменше 18 людей загинули

Щонайменше 18 людей загинули у М’янмі 14 березня під час силового розгону протестів проти військового перевороту, повідомили місцеві медіа.

За даними ЗМІ, 14 протестувальників були вбиті на околицях столиці Янгона, ще троє – в інших частинах країни.

Державне телебачення заявило, що у день протестів загинув поліцейський.

Напередодні чотири протестувальники загинули в другому за розміром місті країни – Мандалаї, двоє – у місті П’ї, ще один – у Тванте.

Військовий переворот у М’янмі стався 1 лютого. Згодом розпочалися масові протести, учасники яких вимагали звільнити заарештованих урядовців. Серед узятих під варту – Аун Сан Су Чжі, лідерка партії-переможниці листопадових парламентських виборів, «Національної ліги за демократію». Військові звинувачують цю партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і заявляють про намір провести через рік нові вибори.

Країни Заходу засуджують військовий переворот у М’янмі.

Минулого тижня Організація Об’єднаних Націй повідомила про щонайменше 70 людей, який убили силовики під час протестів.