М’янма: протести проти військового перевороту тривають, є загиблі – фотогалерея

Під час протестів проти військового перевороту у М’янмі у понеділок, 15 березня, було вбито щонайменше п’ятьох людей.



У місті М’їнджан, за словами свідків, силовики відкрили вогонь по протестувальникам, троє загиблих. Ще двох було вбито у місті Аунглан.

Напередодні загинули 38 протестувальників.

Всього від початку протестів у М’янмі минулого місяця було вбито понад 120 протестувальників, повідомляють правозахисники.​



Військовий переворот у М’янмі стався 1 лютого. Згодом розпочалися масові протести, учасники яких вимагали звільнити заарештованих урядовців. Серед узятих під варту – Аун Сан Су Чжі, лідерка партії-переможниці листопадових парламентських виборів, «Національної ліги за демократію». Військові звинувачують цю партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і заявляють про намір провести через рік нові вибори.



Країни Заходу засуджують військовий переворот у М’янмі.



Минулого тижня Організація Об’єднаних Націй повідомила про щонайменше 70 людей, який убили силовики під час протестів.