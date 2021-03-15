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15 березня 2021, Київ 21:43
Фотогалереї

М’янма: протести проти військового перевороту тривають, є загиблі – фотогалерея

Під час протестів проти військового перевороту у М’янмі у понеділок, 15 березня, було вбито щонайменше п’ятьох людей.

У місті М’їнджан, за словами свідків, силовики відкрили вогонь по протестувальникам, троє загиблих. Ще двох було вбито у місті Аунглан.

Напередодні загинули 38 протестувальників.

Всього від початку протестів у М’янмі минулого місяця було вбито понад 120 протестувальників, повідомляють правозахисники.​

Військовий переворот у М’янмі стався 1 лютого. Згодом розпочалися масові протести, учасники яких вимагали звільнити заарештованих урядовців. Серед узятих під варту – Аун Сан Су Чжі, лідерка партії-переможниці листопадових парламентських виборів, «Національної ліги за демократію». Військові звинувачують цю партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і заявляють про намір провести через рік нові вибори.

Країни Заходу засуджують військовий переворот у М’янмі.

Минулого тижня Організація Об’єднаних Націй повідомила про щонайменше 70 людей, який убили силовики під час протестів.

Люди тримають свічки під час нічної акції протесту проти перевороту в місті Янгоні, М&#39;янма, 14 березня 2021 року
1 Люди тримають свічки під час нічної акції протесту проти перевороту в місті Янгоні, М'янма, 14 березня 2021 року
Протестувальники проти державного перевороту тримають банери з написом: &laquo;Ми не приймаємо військовий переворот&raquo; під час ходи в Мандалаї, М&#39;янма, 14 березня 2021 року &nbsp;
2 Протестувальники проти державного перевороту тримають банери з написом: «Ми не приймаємо військовий переворот» під час ходи в Мандалаї, М'янма, 14 березня 2021 року

 
Поліцейські біля імпровізованих барикад, споруджених протестувальниками в районі Хлаінг Тар&#39;яр міста Янгон, 14 березня 2021 року
3 Поліцейські біля імпровізованих барикад, споруджених протестувальниками в районі Хлаінг Тар'яр міста Янгон, 14 березня 2021 року
Демонстранти ховаються за металевими щитами під час протесту проти військового перевороту в районі Хлаінг Тар&#39;яр міста Янгону, М&#39;янма, 14 березня 2021 року &nbsp;
4 Демонстранти ховаються за металевими щитами під час протесту проти військового перевороту в районі Хлаінг Тар'яр міста Янгону, М'янма, 14 березня 2021 року

 
Протестувальники сидять на імпровізованій барикаді, яку вони встановили для стримування представників сил безпеки під час демонстрацій проти військового перевороту. Район Хлаінг Тар&#39;яр міста Янгону, 14 березня 2021 року
5 Протестувальники сидять на імпровізованій барикаді, яку вони встановили для стримування представників сил безпеки під час демонстрацій проти військового перевороту. Район Хлаінг Тар'яр міста Янгону, 14 березня 2021 року
Постраждалого демонстранта несуть для надання йому медичної допомоги під час протесту проти військового перевороту. Район Хлаінг Тар&#39;яр міста Янгону, М&#39;янма, 14 березня 2021 року &nbsp;
6 Постраждалого демонстранта несуть для надання йому медичної допомоги під час протесту проти військового перевороту. Район Хлаінг Тар'яр міста Янгону, М'янма, 14 березня 2021 року

 
Протестувальники ховаються від поліції за саморобними щитами під час розгону демонстрацій проти військового перевороту. Район Хлаінг Тар&#39;яр міста Янгону, М&rsquo;янма, 14 березня 2021 року
7 Протестувальники ховаються від поліції за саморобними щитами під час розгону демонстрацій проти військового перевороту. Район Хлаінг Тар'яр міста Янгону, М’янма, 14 березня 2021 року
На фото &ndash; мешканець, який постраждав під час розгону представниками сил безпеки демонстрації проти військового перевороту. Чоловіка доставляють у безпечне місце в районі Хлаінг Тар&#39;яр міста Янгону, М&#39;янма, 14 березня 2021 року
8 На фото – мешканець, який постраждав під час розгону представниками сил безпеки демонстрації проти військового перевороту. Чоловіка доставляють у безпечне місце в районі Хлаінг Тар'яр міста Янгону, М'янма, 14 березня 2021 року
Чоловік перебігає вулицю, оминаючи невеличке багаття, яке розклали перед огородженням з метою перешкодити просуванню представників сил безпеки в Мандалаї, М&#39;янма, 14 березня 2021 року
9 Чоловік перебігає вулицю, оминаючи невеличке багаття, яке розклали перед огородженням з метою перешкодити просуванню представників сил безпеки в Мандалаї, М'янма, 14 березня 2021 року
Люди перевозять тіло протестувальника, якого застрелили під час репресивних дій представників сил безпеки М&rsquo;янми супроти протестувальників під час демонстрацій в районі Тінганьюнь, Янгон, М&#39;янма 14 березня 2021 року
10 Люди перевозять тіло протестувальника, якого застрелили під час репресивних дій представників сил безпеки М’янми супроти протестувальників під час демонстрацій в районі Тінганьюнь, Янгон, М'янма 14 березня 2021 року
Сестра застреленого протестувальника плаче біля його тіла в їхньому будинку в Мандалаї, М&#39;янма, 14 березня 2021 року. Сау П&#39;яе Наїнг, 21-річний протестувальник проти державного перевороту, був, за словами його сім&#39;ї, застрелений представниками сил безпеки під час демонстрації 13 березня
11 Сестра застреленого протестувальника плаче біля його тіла в їхньому будинку в Мандалаї, М'янма, 14 березня 2021 року. Сау П'яе Наїнг, 21-річний протестувальник проти державного перевороту, був, за словами його сім'ї, застрелений представниками сил безпеки під час демонстрації 13 березня
Чоловік на фото салютує звичним для протестувальників проти військового перевороту в М&rsquo;янмі привітанням. Він отримав поранення під час розгону протестувальників, його несуть для надання медичної допомоги в районі Тінганьгюнь, Янгон, М&#39;янма 14 березня 2021 року
12 Чоловік на фото салютує звичним для протестувальників проти військового перевороту в М’янмі привітанням. Він отримав поранення під час розгону протестувальників, його несуть для надання медичної допомоги в районі Тінганьгюнь, Янгон, М'янма 14 березня 2021 року
Бійців сил безпеки зафіксували на фото біля імпровізованих барикад, встановлених протестувальниками під час розгону демонстрацій в районі Хлаінг Тар&#39;яр в Янгоні, М&rsquo;янма,14 березня 2021 року
13 Бійців сил безпеки зафіксували на фото біля імпровізованих барикад, встановлених протестувальниками під час розгону демонстрацій в районі Хлаінг Тар'яр в Янгоні, М’янма,14 березня 2021 року
Катафалк із тілом застреленого протестувальника на вулиці в Мандалаї, М&#39;янма, 14 березня 2021 року. 21-річний протестувальник, за словами його родини, був застрелений представниками сил безпеки М&#39;янми під час демонстрації в суботу
14 Катафалк із тілом застреленого протестувальника на вулиці в Мандалаї, М'янма, 14 березня 2021 року. 21-річний протестувальник, за словами його родини, був застрелений представниками сил безпеки М'янми під час демонстрації в суботу
Демонстранти біжать повз барикаду під час протесту проти державного перевороту в М&rsquo;янмі. Мандалай, 15 березня 2021 року
15 Демонстранти біжать повз барикаду під час протесту проти державного перевороту в М’янмі. Мандалай, 15 березня 2021 року
Родичі сумують за Мін Хант Сое, який був застрелений під час розгону демонстрантів представниками сил безпеки в Янгоні, М&#39;янма, 15 березня 2021 року
16 Родичі сумують за Мін Хант Сое, який був застрелений під час розгону демонстрантів представниками сил безпеки в Янгоні, М'янма, 15 березня 2021 року
Демонстранти ховаються за барикадою під час протесту проти державного перевороту в М&rsquo;янмі. Мандалай, 15 березня 2021 року
17 Демонстранти ховаються за барикадою під час протесту проти державного перевороту в М’янмі. Мандалай, 15 березня 2021 року

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