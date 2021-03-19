В ОПУ заявили про «стурбованість щодо внутрішніх чвар» у НБУ

В Офісі президента України заявили про стурбованість ситуацією довкола Національного банку і «внутрішніх чвар».

«Офіс президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети – макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина. Хоч президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов’язків», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

В ОПУ заявили, що за підтримки західних партнерів України продовжуватимуть «робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов’язаними з Приватбанком».

Раніше сьогодні і Національний банк України прокоментував повідомлення про розслідування щодо першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ.

На запит Радіо Свобода пресслужба центробанку повідомила, що він «продовжує захищати законність рішень щодо націоналізації «Приватбанку» і твердо стоїть на позиції, що винні у зловживаннях особи мають бути притягнуті до відповідальності за доведення до банкрутства найбільшого банку в Україні».

Сама Катерина Рожкова підтвердила, що в НБУ триває внутрішнє розслідування щодо співпраці з агенством Кroll Inc. та юридичними радниками в рамках дослідження умов, за яких відбулась націоналізація «Приватбанку» у 2016 році. Метою цієї співпраці, наголосила перший заступник НБУ, «був і є захист інтересів держави».

Раніше видання Kyiv Post повідомило, що проти першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ ведеться розслідування. Повідомлялося, що йдеться про звинувачення у розкраданні державних коштів та державній зраді – передачі закритої інформації компаніям Kroll Inc., AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells и Asters., коли ці працівники НБУ займалися питанням націоналізації «Приватбанку» у 2016 році.

У виданні посилаються на ймовірні документи Офісу генерального прокурора, утім, без відповідних сканів. За словами джерел Kyiv Post, ініціатором розслідування міг бути чинний голова НБУ Кирило Шевченко або хтось із посадовців Офісу президента.

Радіо Свобода намагається отримати коментар відомств, які, ймовірно, ведуть розслідування – СБУ та ДБР.

Ігор Коломойський наразі не коментував розслідування Kyiv Post і потенційне обвинувачення Рожкової у державній зраді.

Радіо Свобода намагається отримати коментар відомств, які, ймовірно, ведуть розслідування – СБУ та ДБР.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 15 березня про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень ще трьом особам: колишнім голові правління, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.