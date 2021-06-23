ПАРЄ ухвалила резолюцію про порушення прав кримських татар на півострові

Парламентська асамблея Ради Європи ввечері 23 червня ухвалила резолюцію про права кримських татар в анексованому Росією Криму, повідомила заступниця члена постійної делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«У процесі обговорення на засіданні Комітету з рівності і недискримінації та безпосередньо в залі була ухвалена ціла низка поправок, які системно констатують політичну основу переслідувань кримських татар окупаційною владою. Зміна тональності документа відчувається і в його назві: з «Ситуації з кримськими татарами» вона перетворилася в «Порушення прав людини, вчинені щодо кримських татар в Криму», – написала Кравчук у фейсбуці.

За її словами, резолюція ПАРЄ, зокрема:

містить «чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму»;

визнає, що «з початку 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя (Крим)», а кримські татари «страждають від грубих порушень їхніх прав»;

констатує, що «репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність»;

зазначає «факти насильницького і протиправного переміщення кримських татар на територію Росії»;

звертає увагу на «переслідування журналістів, обмеження свободи слова і зібрань, тиск на кримськотатарських правозахисників»;

закликає «скасувати рішення, яке забороняє діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, і дозволити його лідерам Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову повернутися до Криму».

Раніше повідомлялося, що комітет ПАРЄ з питань рівності і недискримінації ухвалив більшість українських поправок до резолюції щодо захисту прав кримських татар в анексованому Криму.

Українська делегація піднімала на весняній зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович питання про стан прав людини в Криму, реальні випадки зникнень і незаконних арештів на півострові, питання захисту прав кримських татар, а також скасування рішення Росії про визнання Меджлісу кримськотатарського народу «терористичною організацією».