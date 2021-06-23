ПАРЄ ухвалила резолюцію про порушення прав кримських татар на півострові

Парламентська асамблея Ради Європи ввечері 23 червня ухвалила резолюцію про права кримських татар в анексованому Росією Криму, повідомила заступниця члена постійної делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
«У процесі обговорення на засіданні Комітету з рівності і недискримінації та безпосередньо в залі була ухвалена ціла низка поправок, які системно констатують політичну основу переслідувань кримських татар окупаційною владою. Зміна тональності документа відчувається і в його назві: з «Ситуації з кримськими татарами» вона перетворилася в «Порушення прав людини, вчинені щодо кримських татар в Криму», – написала Кравчук у фейсбуці.
За її словами, резолюція ПАРЄ, зокрема:
- містить «чіткі сигнали про необхідність дотримання прав кримських татар в окупованому Криму»;
- визнає, що «з початку 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя (Крим)», а кримські татари «страждають від грубих порушень їхніх прав»;
- констатує, що «репресії російського окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність»;
- зазначає «факти насильницького і протиправного переміщення кримських татар на територію Росії»;
- звертає увагу на «переслідування журналістів, обмеження свободи слова і зібрань, тиск на кримськотатарських правозахисників»;
- закликає «скасувати рішення, яке забороняє діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, і дозволити його лідерам Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову повернутися до Криму».
Раніше повідомлялося, що комітет ПАРЄ з питань рівності і недискримінації ухвалив більшість українських поправок до резолюції щодо захисту прав кримських татар в анексованому Криму.
Українська делегація піднімала на весняній зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович питання про стан прав людини в Криму, реальні випадки зникнень і незаконних арештів на півострові, питання захисту прав кримських татар, а також скасування рішення Росії про визнання Меджлісу кримськотатарського народу «терористичною організацією».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ