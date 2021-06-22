У Криму окупаційна влада роздає активістам «застереження» перед днем кримськотатарського прапора

Напередодні дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, активістам на окупованому півострові стали вручати «застереження». Про це повідомила громадська ініціатива «Кримська солідарність».

«Зокрема, окупаційна «поліція» Криму вручила кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву «застереження про неприпустимість порушення закону». У «застереженні», підписаному заступником начальника «поліції МВС РФ по Червоногвардійському району», повідомляється, що на території Криму «планується проведення неузгодженого мітингу», – мовиться у повідомленні.

Зокрема, учасникам акцій забороняють приховувати своє обличчя, мати при собі зброю.

«Не допускається порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності», – йдеться у «застереженні».

За інформацією кримськотатарських активістів, подібні «застереження» від «прокуратури» почали отримувати жителі Криму у різних районах півострова.

Востаннє на окупованому півострові кримські татари отримували схожі застереження напередодні річниці геноциду кримськотатарського народу 18 травня.

В Україні з 15 червня триває акція «Прапор побажань». Прапор кримськотатарського народу вирушив із Києва й мандрує регіонами, аби кожен охочий зміг передати послання людям, які проживають в окупованому Криму. Він вже побував у Львові, Одесі, Дніпрі тощо.

Ініціаторами проєкту є кримські активісти, що наразі мешкають у столиці. Перше побажання на ньому написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Організатори планують, що 26 червня, у День кримськотатарського прапора, стяг запустять над окупованим Росією Кримом «як нагадування про те, що кримчан не забули».