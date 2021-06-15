У Києві пропонують написати на кримськотатарському прапорі побажання для кримчан

Кримськотатарський прапор, який 26 червня планують запустити на півострів з адміністративного кордону Криму з материковою частиною України, 15 червня «починає подорож» Україною, і у вівторок прибув з Донецької області до Києва, повідомляє заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

«З 9:00 до 11:00 год прапор буде розгорнуто на площі перед Верховною Радою. Запрошуємо депутатів, їхніх помічників, співробітників ВРУ, а також усіх охочих написати побажання і своє ставлення до окупації Криму. Увечері прапор буде відправлений до Львова, а вже завтра з 10:00 працюватиме на площі біля пам'ятника Т. Шевченку. Охочі приходьте і залишайте свої побажання», – повідомив Умеров.

За його інформацією, зі Львова прапор вирушить до Одеси.

Перше побажання на прапорі раніше написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Як повідомляли Крим.Реалії, в Донецькій області шили великий прапор до Дня кримськотатарського прапора.