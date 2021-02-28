Активісти запустили з адмінкордону прапор України з посланнями для жителів Криму

Українські активісти 28 лютого на адмінкордоні в Херсонській області запустили у бік окупованого Росією Криму прапор України з посланнями для кримчан. Акція присвячена Дню спротиву окупації Криму, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в «Кримському будинку» в Києві. Всі охочі приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.

«Діти писали: «Крим – Україна», «Крим буде Україна». До мене зверталися з Туреччини, з Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів», – зазначив Ісмаїл Рамазанов.

За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров.

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

Прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова.

Прапор запустили в Крим на повітряних кулях із Каланчака.

Напередодні повідомлялося, що до Дня спротиву окупації Криму і Севастополя, який відзначається 26 лютого, українські волонтери розкидали над півостровом, зокрема над містом Армянськ, близько трьох тисяч патріотичних листівок.

26 лютого на адмінкордоні півострова з Херсонською областю також розгорнули український і кримськотатарський прапори.

Один з останніх запусків 20-метрового прапора з Херсонської області до Криму був в грудні минулого року. Акція була присвячена Дню Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський в День спротиву окупації Криму 26 лютого видав указ, яким, зокрема, доручив РНБО України підготувати стратегію деокупації півострова.

Більшість західних країн опублікували заяви з невизнанням російської анексії Криму.