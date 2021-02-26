На адмінкордоні окупованого Криму з Херсонщиною розгорнули український і кримськотатарський прапори

На адмінкордоні окупованого півострова з Херсонською областю в День опору окупації Криму і Севастополя розгорнули український і кримськотатарський прапори. Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмена України.

Також в цей день відбувся автопробіг з державними прапорами і прапорами кримськотатарського народу. Звідти учасники заходу пройшлися пішки на адмінкордон, де колишні бранці Кремля Едем Бекіров і Євген Панов підняли український і кримськотатарський прапори.

«Сьогодні відзначаємо День опору окупації Криму, але опір триває і буде тривати доти, поки ми не повернемо Крим під українські прапори. Офіс Уповноваженого постійно фіксує порушення конституційних прав наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Це – заборона навчання українською і кримськотатарською мовою, мілітаризація півострова, переслідування наших громадян за політичними та релігійними ознаками, заборона свободи слова. Але після деокупації ми відновимо порушені права наших громадян », - зазначила представник уповноваженого Верховної Ради України щодо дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і Севастополя Ірина Веригіна.

Також в День опору окупації Криму підняли кримськотатарський прапор в центрі Херсона.

МЗС України 26 лютого випустило заяву до Дня опору окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя, в якій закликало міжнародне співтовариство посилити політичний та санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, полонених і політичних в’язнів, а також до виконання міжнародних судових рішень.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова в заяві на честь Дня опору окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя 26 лютого підкреслила, що боротьба за повернення Криму – триває.

Президент США Джо Байден наголосив, що Вашингтон ніколи не визнає анексії Криму та й надалі допомагатиме Україні протистояти Російській агресії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив про солідарність з Україною «у зв’язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією – нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.