У Запоріжжі підписали кримськотатарський прапор, який запустять над окупованим Кримом

У понеділок, 21 червня, у Запоріжжі під стінами міської ради відбулася акція «Прапор побажань», присвячена 30-річчю відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу і Дню кримськотатарського прапора.

Під час заходу запорожці розгорнули великий кримськотатарський прапор, який від 15 червня мандрує Україною. До Запоріжжя він приїхав з Мелітополя, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Акція приурочена до 30-річчя відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу. Ця акція розпочалася 15 червня і з цього моменту вона мандрує містами. Кримськотатарський прапор розміром 6 на 9, пошитий у Краматорську волонтерами, мандруючи містами, отримує додаткові послання для кримчан. Сьогодні цей прапор вже побував у Мелітополі, зараз він у Запоріжжі, і ввечері ми вже будемо його відправляти до Генічеська», – розповіла співорганізаторка акції у Запоріжжі Наталя Опенько.

Кілька десятків запорожців, що долучилися до акції, написали на прапорі свої побажання та звернення до людей, що живуть в окупованому Росією Криму.

«Пишу «До зустрічі у вільному Криму». Я взагалі-то кримчанка. Мені дуже боляче дивитися на те, що відбувається. Підтримую такі акції завжди. Переїхала у Запоріжжя значно раніше, до 14-го року, але Крим – це моя мала батьківщина. Я народилася у Криму», – розповіла учасниця акції на ім’я Алла.

Також запорожцям, які долучилися до акції, її організатори роздавали кримськотатарські прапорці та браслети з кримськотатарським символом тарак-тамга.

Акція «Прапор побажань» триває з 15 червня. Прапор кримськотатарського народу вирушив із Києва й мандрує регіонами, аби кожен охочий зміг передати послання людям, які проживають в окупованому Криму. Він вже побував у Львові, Одесі, Дніпрі тощо.

Ініціаторами проєкту є кримські активісти, що наразі мешкають у столиці. Перше побажання на ньому написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Організатори планують, що 26 червня, у День кримськотатарського прапора, стяг запустять над окупованим Росією Кримом «як нагадування про те, що кримчан не забули».