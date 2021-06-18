У Дніпрі підписали кримськотатарський прапор, який запустять над окупованим Кримом

Сьогодні жителі Дніпра залишили свої підписи на великому полотнищі кримськотатарського прапора. Захід відбувся в рамках Всеукраїнської акції до 30-річчя відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу та до Дня кримськотатарського прапора, який відзначають 26 червня.
Стяг у місті розгорнули двічі – біля мерії та біля Музею АТО.
Акція зібрала десятки людей. Вони лишали слова підтримки на прапорі різними мовами.
Далі стяг поїде до Вінниці.
Ця акція триває з 15 червня. Прапор кримськотатарського народу вирушив із Києва й мандрує регіонами, аби кожен охочий зміг передати послання людям, які проживають в окупованому Криму.
Ініціаторами проєкту є кримські активісти, що наразі мешкають у столиці. Перше побажання на ньому написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.
Організатори планують, що 26 червня, у День кримськотатарського прапора, стяг буде запущений над окупованим Росією Кримом «як нагадування про те, що кримчан не забули».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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