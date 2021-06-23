У ПАРЄ сьогодні обговорять резолюцію про захист прав кримських татар в окупованому Криму

Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня проведе дебати і розгляне проєкт резолюції щодо захисту прав кримських татар в окупованому Росією Криму.
Резолюція, зокрема, закликає:
- скасувати незаконну анексію Криму;
- провести повне і прозоре розслідування смертей і зникнень політичних активістів, які критикували анексію;
- утриматися від тиску і погроз закрити незалежні засоби масової інформації та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;
- утримуватися від переслідувань і тиску на кримськотатарські установи та організації;
- дозволити національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову повернутися до Криму і дозволити їм вільно переміщатися через адміністративний кордон;
- забезпечити дотримання прав кримських татар і українців.
Делегація України очікує, що Росія буде заважати позитивному голосуванню за резолюцію.
Українська делегація піднімала на весняній зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович питання стану прав людини в окупованому Росією Криму, випадків зникнення і незаконних арештів на півострові, питання захисту прав кримських татар, а також скасування рішення Росії про визнання Меджлісу кримськотатарського народу «терористичною організацією».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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